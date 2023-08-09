Жінка вирішила, що їй не обійтися без москітної сітки, яка випала після вибуху.

Після вибуху в Сергієвому Посаді, який прогримів у середу, 9 серпня, "заповзятлива" росіянка вирішила розжитися москітною сіткою для вікна, що випала від вибухової хвилі. Жінка приїхала за нею на таксі.

Момент зі спробою наживитися потрапив на відео, яке публікує Baza. Відзначається, що мародерці завадили "пильні місцеві жителі".

"Заповзятлива дівчина послалася на дітей, які нібито викидають сітки, але відмазка не прокотила – додому жінка повернулася без сітки", – йдеться в повідомленні.

Вибух на заводі в Сергієвому Посаді

Вдень 9 серпня пролунав вибух на заводі в місті Сергієв Посад Московської області. Йдеться про "Загорський оптико-механічний завод". В результаті потужного вибуху піднявся стовп густого диму. Також повідомлялося, що постраждали 43 людини.

Російська влада заявляла, що здетонував нібито склад з піротехнікою. Пізніше стало відомо, що насправді завод займався не тільки виробництвом оптики. Як з'ясували ЗМІ, з 2019 року він брав активну участь у розробці стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління під назвою "Посланник".

Пізніше росЗМІ заявили, що в результаті вибуху є і загиблий – їх щонайменше 10. Зазначається, що завали не розібрані до кінця, тому число загиблих може збільшитися. Влада традиційно все заперечує.

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