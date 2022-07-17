Як відзначають аналітики, російським добровольцям необов'язково мати досвід несення військової служби, вони будуть проходити тільки 30-денну підготовку перед відправкою в Україну.

У Росії почали набирати добровольців для участі у війні проти України у всіх 85 суб'єктах Федерації. З них будуть сформовані окремі батальйони.

Як повідомляти аналітики Американського Інституту вивчення війни( ISW), в деяких місцях набір стартував ще в червні і активізувався в липні.

Експерти вважають, що цей набір добровольців наповнить "другу армію світу" солдатами низької якості, яким при цьому доведеться платити великі гроші.

За їх словами, добровольчі батальйони РФ складатимуться приблизно з 400 осіб віком від 18 до 60 років. Вони належатимуть до різних родів військ: мотострілецька, танкова і морська піхота, а також зв'язок і тилове забезпечення.

Як відзначають аналітики, російським добровольцям необов'язково мати досвід несення військової служби, вони будуть проходити тільки 30-денну підготовку перед відправкою в Україну.

"Якщо ці зусилля по найму наблизяться до досягнення своїх цілей, то, ймовірно, будуть дорогими", – повідомляють в ISW.

Крім того Міноборони РФ буде платити добровольцям зарплату, а їх суб'єкти Федерації забезпечать надбавки. Ймовірно, що зарплата кожного найманця становитиме приблизно три тисячі доларів, запевняють в ISW.

Аналітики припускають, що якщо в РФ наберуть 85 батальйонів по 400 осіб у кожному (всього 34 000 добровольців), це обійдеться країні-агресору приблизно в $102 млн на місяць тільки у вигляді заробітної плати.

"Враховуючи, що 30-денна підготовка добровольців перед боєм не дасть боєздатних солдатів, ця ціна дуже висока. Вони отримають статус ветерана і пільги, якщо будуть служити в Україні, крім зарплати і премій. Це, ймовірно, призведе до появи "солдатів" нижчої якості, ніж звичайні призовники в російській армії, за цінами, близькими до професійних солдатів", – підкреслили в ISW.

Експерти резюмували, що такі дії Москви свідчать про те, що Путін не може залучити свій народ до добровільної боротьби без таких значних матеріальних стимулів.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що окупаційні війська РФ стикаються з почастішанням дезертирства та непокори серед особового складу. Зміцнити адміністративний контроль над окупованими територіями росіянам заважає рух опору. Українські партизани вдало "полюють" на колаборантів і окупантів.

За словами військового експерта Олександра Мусієнка, збирати охочих загинути за "вождя" у Росії стає все складніше. Майже 40 тисяч окупантів в Україні вже ліквідували, і чутки про це вже доповзли до Сахаліну. Керівництво РФ вирішило, що для багатомільйонної країни зібрати пару десятків тисяч людей не стане проблемою. Але не склалося.

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