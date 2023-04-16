Війна посилила демографічну кризу в Росії і загострила міжетнічні відносини.

Націоналістичні ідеології в Росії будуть набирати популярність через демографічні проблеми і війну в Україні. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на невеликий скандал, що спалахнув в Росії навколо проблеми демографічної кризи. Днями російські дослідники показали, що Росії потрібно щорічно залучати від 390 тисяч до 1,1 мільйона мігрантів щороку, щоб просто утримати чисельність населення країни на поточному рівні.

Депутат Московської міської думи Андрій Медведєв відреагував на це дослідження, звинувативши його авторів в "лобіюванні" пропаганди неконтрольованої міграції з Середньої Азії. За твердженням Медведєва, приплив мігрантів принесе в Росію ще більше насильства і екстремізму через великі соціальні та економічні витрати.

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Замість цього Медведєв закликав ухвалити новий закон про репатріацію етнічних росіян з усього світу, щоб стабілізувати демографічні зрушення в РФ і врятувати закордонних росіян від "русофобії".

На думку аналітиків ISW, ідея Медведєва є проявом "непохитного націоналізму" і прагнення підтримати "почуття винятковості етнічних росіян в Росії за рахунок всіх етнічних меншин".

Аналітики зазначають, що напад на Україну вже має і в майбутньому матиме значні демографічні наслідки для Росії.

"Ці впливи залишать двері відкритими для подальшого перетворення на зброю вкрай націоналістичної риторики, оскільки війна продовжує посилювати найбільш стійкі ксенофобські (і гучні) фракції російського суспільства", - зазначають в ISW.

Націоналізм в Росії

Під час осінньої мобілізації в Росії було виявлено помітні перекоси в плані розподілу призову між регіонами. З Москви та інших регіонів Центральної Росії було мобілізовано менше людей, ніж з так званих "національних околиць".

Колишній президент Монголії звинуватив російську владу в етнічних чистках. На його думку, відправка на фронт етнічних меншин у Кремля в пріоритеті, що є воєнним злочином саме по собі.

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