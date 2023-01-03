Автори "ініціативи" назвали цю порнографію "кишеньковим мотиватором для наших захисників".

Російських мобіків позбавили засобів зв'язку, але втішили порно-сюрпризом.

Як повідомляє Telegram-канал "Ищи своих", один з мобілізованих у відповідь на запитання друзів про те, як проходить його служба, зняв відео із журналом порнографічного змісту.

Росіянин заявив, що у них відбирають телефони, а замість них пропонують журнали з порнографічними картинками із заголовком "Для Vас" кольорами російського триколора.

Відео дня

"Зацініть, бл*дь, прикол. Повидавали це г*вно. Друга, нах*уй, армія світу", - заявив автор ролика.

До речі, мобік демонстрував порно-журнал у туалеті. Автори "ініціативи" назвали цю порнографію "кишеньковим мотиватором для наших захисників".

ЗСУ полюють на російських мобіків: головні новини

Мобілізованим невипадково почали відбирати мобільні телефони. Це сталося після резонансного розгрому бази мобіків у Макіївці. Зокрема, українські воїни у новорічну ніч вдарили по училищу, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії. Серед "двохсотих" були спецназівці, артилеристи і зв'язківці.

Росія офіційно підтвердила загибель лише 63 військових. МО РФ намагається перекласти провину на місцевих "чиновників", а ті - на самих мобілізованих.

Вас також можуть зацікавити новини: