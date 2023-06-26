Очікується, що сьогодні можуть оголосити про нові кадрові рішення.

Після пригожинського заколоту у Міністерстві оборони Російської Федерації можуть оголосить про нові кадрові рішення.

Про це пише російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, посилаючись на джерело. За їхніми даними, зараз веде роботу сформована оперативно-слідча група. "В оточенні Шойгу настрої панічні. Сам він ізольований. Вже завтра можуть оголосити про кадрові рішення", - йдеться в повідомленні від 25 червня.

При цьому інші російські видання пишуть, що на пост глави Міноборони можуть призначити російського генерал-полковника і губернатора Тульської області Олексія Дюміна. У період з 1999 по 2007 роки він був охоронцем Путіна.

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Заколот в Росії: що відомо

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" неодноразово критикував Шойгу і звинувачував його в тому, що той навмисно не дає його найманцям боєприпаси.

На початку червня він заявив, що російські війська обстріляли групи вагнерівців, коли ті виходили з Бахмута, а також замінували їм шляхи відходу.

Нещодавно він дав інтерв'ю, в якому сказав, що війна в Україні була потрібна для того, щоб Шойгу отримав звання маршала. Також він звинуватив його в "геноциді російського народу".

Того ж дня Пригожин заявив, що війська РФ вдарили по позиціях "вагнерівців" і почав "марш справедливості"на Москву. В іншому зверненні він сказав, що Шойгу нібито втік з Ростова.

Головнокомандувач повітряно-космічними силами Росії Сергій Суровікін і перший заступник начальника російського ГРУ Володимир Алексєєв записали до Пригожина звернення з проханням зупинитися. Шойгу весь цей час мовчав і не робив жодних публічних заяв.

Після переговорів з Лукашенком, про які заявили в Білорусі, ватажок ПВК розгорнув війська. У Кремлі сказали, що він "піде в Білорусь", його нібито не будуть переслідувати.

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