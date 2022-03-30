Ймовірна вілла Кадирова в Дубаї / фото pravda.com.ua

Журналісти-розслідувачі відшукали в Дубаї (ОАЕ), який став прихистком для російської еліти після військового вторгнення РФ в Україну, розкішну віллу посібника Путіна, глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова.

Про це йдеться в матеріалі "Української правди".

Видання зазначає, що лише у 2021-2022 роках Кадиров міг відвідувати Об'єднані Арабські Емірати 14 разів – саме стільки разів, за даними публічних онлайн радарів, в ОАЕ приземлявся його приватний літак. Розкішний Airbus A319 вартістю близько 80 мільйонів доларів у Кадирова з'явився у 2013 році, а у поле зору російських журналістів він потрапив у 2017 році, коли фото з однієї зі спалень літака опублікував російський пропагандист і співак Тіматі. 

Розкішний Airbus A319 Кадирова / фото pravda.com.ua

В тому, що літак належить саме Кадирову, у журналістів УП немає жодних сумнівів: якщо проаналізувати всі перельоти цього борту, то не можна не помітити, що "домашній" аеропорт у нього – саме аеропорт міста Грозний (Чечня), а перельоти літака збігаються з нечисленними міжнародними візитами й зустрічами у Москві Кадирова. Загалом, борт відвідує емірати мало не щомісяця.

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При цьому журналісти впевнені, що під час усіх цих візитів людина фінансового рівня Кадирова наврядчи користується готелями. 

Рейс літака Кадирова з Грозного в Дубай і назад 26 лютого 2022 року / фото pravda.com.ua

На підтвердження цієї теорії розслідувачі проаналізували останні рейси літака до ОАЕ. Так, 26 лютого 2022 року літак Кадирова на один день відвідав Дубай. До цього 23 лютого музикант з еміратів виклав в Інстаграм фото, яке він підписав "з віце-президентом Чечні". 

Заступник Кадирова Адам Делімханов в Дубаї 23 лютого / фото pravda.com.ua

На фото дійсно заступник Кадирова Адам Делімханов, який, за словами самого глави Чечні, з перших днів керує кадирівцями, які разом з іншими найманцями у складі російської армії почали повномасштабне вторгнення в Україну саме в ніч з 23 на 24 лютого. 

Журналісти відзначають, що фото вдалося знайти за геотегом п'ятизіркового готеля Jumeirah Zabeel Saray, який розташовується на відомій насипній пальмі Дубая Джумейра. Вартість найдешевшого номеру у готелі – 700 доларів за добу. Вілли при готелі коштують близько 3 тисяч доларів за добу. На цій території також є і приватні вілли. Вдвічі менші за розміром вілли, ніж та, яка ніби-то належить Кадирову, можна зараз знайти у продажу вартістю близько 7 мільйонів доларів. 

Ймовірна вілла Кадирова на території готелю Jumeirah Zabeel Saray / фото pravda.com.ua

За інформацією джерел "Української правди", саме на території цього готеля – одна з вілл Рамзана Кадирова. За цим самим геотегом розслідувачі УП знайшли й інших представників найближчого оточення Кадирова.

Заур Таймасханов на тій самій віллі в Дубаї / фото pravda.com.ua

Серед них – Заур Таймасханов, який є старшим офіцером підрозділу "СОБР Терек" Російської Федерації, а простіше кажучи – офіцер кадирівського спецназу. В його профілі в Інстаграм журналісти відшукали дві фото 2014 та 2017 років, на яких Таймасханов фотографується на фоні вілли. Це і є та сама вілла Кадирова на території п'ятизіркового готелю Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah. Вілла Кадирова під номером 21 – одна з двох найбільших та має зручне усамітнене розташування.

Ймовірна вілла Кадирова на території готелю Jumeirah Zabeel Saray / фото pravda.com.ua

В якості доказу журналісти пока наводять кадри з репортажу телеканалу "Грозний", який у 2017 році повідомляв про зустріч Кадирова в Дубаї з керівником однієї з найбільших місцевих будівельних компаній. Зустріч відбулася вночі просто на віллі Кадирова, де він пізніше зустрічався й з іншими представниками будівельних компаній, в тому числі у 2021 році. 

Кадри з репортажу телеканалу "Грозний" / фото pravda.com.ua
Кадиров у Дубаї в 2021 році / фото pravda.com.ua

Також журналісти помітили у вітальні приватні фотографії Кадирова. 

Кадри з репортажу телеканалу "Грозний" / фото pravda.com.ua

Цей інтер'єр впізнається і на фото Кадирова з боксером Майком Тайсоном у 2017 році. 

Кадиров з Тайсоном на віллі в Дубаї / фото pravda.com.ua

При цьому видання нагадує, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Рамзан Кадиров вже зробив декілька спроб створити фейки про начебто своє перебування в Україні. Водночас він спростував інформацію про те, що його родина та родини його оточення перебувають у Дубаї. 

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну джерела УП навідались на територію готеля і змогли зробити фотографії вілли Кадирова, біля якої також був помічений Rolls-Royce.

Свіже фото нібито вілли Кадирова в Дубаї / фото pravda.com.ua

На меншій віллі, яка розташовується поряд, за даними співрозмовників "Української правди", постійно мешкають 3-4 чеченські охоронці Кадирова – на випадок, якщо Кадиров або члени його родини вирішать завітати туди знову.

Ймовірна вілла охоронців Кадирова в Дубаї / фото pravda.com.ua

А за самою віллою Кадирова, з даними видання, доглядає його офіційний радник і представник глави Чечні в арабських та мусульманських країнах Турко Даудов. На сторінці Даудова в Інстаграм багато фото, в тому числі разом з сином Кадирова Адамом – біля тієї самої вілли в Дубаї у 2021 році.

Турко Даудов з сином Кадирова Адамом / фото pravda.com.ua

Також є фото Даудова біля тієї самої вілли Кадирова у компанії двох охоронців глави Чечні. Праворуч – офіцер спецназу загону швидкого реагування російської нацгвардії у республіці Чечня Зайнуддін Зангєв. 

Турко Даудов та Зайнуддін Зангєв в Дубаї / фото pravda.com.ua

Якщо перейти на його профіль, то він порожній. Але якщо подивитись фото і відео, де Зангєва було відмічено, то можна побачити, що він зараз може брати участь у військових діях в Україні. Або, як і його начальник Рамзан Кадиров, вдає, що бере участь у бойових діях в Україні, знімаючи фейкові відео, хоча насправді перебуває у Чечні та мріє про Дубай. 

Зайнуддін Зангєв ніби-то в Україні / фото pravda.com.ua

Як повідомляв УНІАН, 13 березня радник глави МВС України Антон Геращенко написав, що Рамзан Кадиров знаходиться в Іванкові під Києвом і відсиджується в підвалі.

14 березня Кадиров заявив, що перебуває в Гостомелі (місто недалеко від столиці України). Пізніше ЗМІ з'ясували, що лідер Чечні не був на той час на українській території.

28 березня пропагандистські телеграм-канали почали поширювати інформацію, що Кадиров знаходиться в місті Маріуполь Донецької області й сам керує "спецоперацією".

Трохи згодом пропагандисти зганьбилися, опублікувавши фото нібито "молитви Кадирова в Україні", зроблене на тлі російської АЗС.