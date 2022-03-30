Лише у 2021-2022 роках Кадиров міг відвідувати Об'єднані Арабські Емірати 14 разів, і навряд чи він жив у готелях.

Журналісти-розслідувачі відшукали в Дубаї (ОАЕ), який став прихистком для російської еліти після військового вторгнення РФ в Україну, розкішну віллу посібника Путіна, глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова.

Про це йдеться в матеріалі "Української правди".

Видання зазначає, що лише у 2021-2022 роках Кадиров міг відвідувати Об'єднані Арабські Емірати 14 разів – саме стільки разів, за даними публічних онлайн радарів, в ОАЕ приземлявся його приватний літак. Розкішний Airbus A319 вартістю близько 80 мільйонів доларів у Кадирова з'явився у 2013 році, а у поле зору російських журналістів він потрапив у 2017 році, коли фото з однієї зі спалень літака опублікував російський пропагандист і співак Тіматі.

В тому, що літак належить саме Кадирову, у журналістів УП немає жодних сумнівів: якщо проаналізувати всі перельоти цього борту, то не можна не помітити, що "домашній" аеропорт у нього – саме аеропорт міста Грозний (Чечня), а перельоти літака збігаються з нечисленними міжнародними візитами й зустрічами у Москві Кадирова. Загалом, борт відвідує емірати мало не щомісяця.

При цьому журналісти впевнені, що під час усіх цих візитів людина фінансового рівня Кадирова наврядчи користується готелями.

На підтвердження цієї теорії розслідувачі проаналізували останні рейси літака до ОАЕ. Так, 26 лютого 2022 року літак Кадирова на один день відвідав Дубай. До цього 23 лютого музикант з еміратів виклав в Інстаграм фото, яке він підписав "з віце-президентом Чечні".

На фото дійсно заступник Кадирова Адам Делімханов, який, за словами самого глави Чечні, з перших днів керує кадирівцями, які разом з іншими найманцями у складі російської армії почали повномасштабне вторгнення в Україну саме в ніч з 23 на 24 лютого.

Журналісти відзначають, що фото вдалося знайти за геотегом п'ятизіркового готеля Jumeirah Zabeel Saray, який розташовується на відомій насипній пальмі Дубая Джумейра. Вартість найдешевшого номеру у готелі – 700 доларів за добу. Вілли при готелі коштують близько 3 тисяч доларів за добу. На цій території також є і приватні вілли. Вдвічі менші за розміром вілли, ніж та, яка ніби-то належить Кадирову, можна зараз знайти у продажу вартістю близько 7 мільйонів доларів.

За інформацією джерел "Української правди", саме на території цього готеля – одна з вілл Рамзана Кадирова. За цим самим геотегом розслідувачі УП знайшли й інших представників найближчого оточення Кадирова.

Серед них – Заур Таймасханов, який є старшим офіцером підрозділу "СОБР Терек" Російської Федерації, а простіше кажучи – офіцер кадирівського спецназу. В його профілі в Інстаграм журналісти відшукали дві фото 2014 та 2017 років, на яких Таймасханов фотографується на фоні вілли. Це і є та сама вілла Кадирова на території п'ятизіркового готелю Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah. Вілла Кадирова під номером 21 – одна з двох найбільших та має зручне усамітнене розташування.

В якості доказу журналісти пока наводять кадри з репортажу телеканалу "Грозний", який у 2017 році повідомляв про зустріч Кадирова в Дубаї з керівником однієї з найбільших місцевих будівельних компаній. Зустріч відбулася вночі просто на віллі Кадирова, де він пізніше зустрічався й з іншими представниками будівельних компаній, в тому числі у 2021 році.

Також журналісти помітили у вітальні приватні фотографії Кадирова.

Цей інтер'єр впізнається і на фото Кадирова з боксером Майком Тайсоном у 2017 році.

При цьому видання нагадує, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Рамзан Кадиров вже зробив декілька спроб створити фейки про начебто своє перебування в Україні. Водночас він спростував інформацію про те, що його родина та родини його оточення перебувають у Дубаї.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну джерела УП навідались на територію готеля і змогли зробити фотографії вілли Кадирова, біля якої також був помічений Rolls-Royce.

На меншій віллі, яка розташовується поряд, за даними співрозмовників "Української правди", постійно мешкають 3-4 чеченські охоронці Кадирова – на випадок, якщо Кадиров або члени його родини вирішать завітати туди знову.

А за самою віллою Кадирова, з даними видання, доглядає його офіційний радник і представник глави Чечні в арабських та мусульманських країнах Турко Даудов. На сторінці Даудова в Інстаграм багато фото, в тому числі разом з сином Кадирова Адамом – біля тієї самої вілли в Дубаї у 2021 році.

Також є фото Даудова біля тієї самої вілли Кадирова у компанії двох охоронців глави Чечні. Праворуч – офіцер спецназу загону швидкого реагування російської нацгвардії у республіці Чечня Зайнуддін Зангєв.

Якщо перейти на його профіль, то він порожній. Але якщо подивитись фото і відео, де Зангєва було відмічено, то можна побачити, що він зараз може брати участь у військових діях в Україні. Або, як і його начальник Рамзан Кадиров, вдає, що бере участь у бойових діях в Україні, знімаючи фейкові відео, хоча насправді перебуває у Чечні та мріє про Дубай.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня радник глави МВС України Антон Геращенко написав, що Рамзан Кадиров знаходиться в Іванкові під Києвом і відсиджується в підвалі.

14 березня Кадиров заявив, що перебуває в Гостомелі (місто недалеко від столиці України). Пізніше ЗМІ з'ясували, що лідер Чечні не був на той час на українській території.

28 березня пропагандистські телеграм-канали почали поширювати інформацію, що Кадиров знаходиться в місті Маріуполь Донецької області й сам керує "спецоперацією".

Трохи згодом пропагандисти зганьбилися, опублікувавши фото нібито "молитви Кадирова в Україні", зроблене на тлі російської АЗС.