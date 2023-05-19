Респондентів запитували, чи підтримують вони війну, чи існує загроза нападу на Росію, які емоції вони переживають при думці про свою країну і чи хочуть виїхати.

Більше третини російських студентів хочуть виїхати з країни, а найбільш підходящим словом для опису ситуації в РФ вони назвали "криза".

Видання "Важливі історії"посилається на первинні результати масштабного соціологічного дослідження студентів і співробітників вузів. Опитування замовила Адміністрація президента спільно з Міносвіти.

Респондентів запитували, чи підтримують вони війну, чи існує загроза нападу на Росію, які емоції вони переживають при думці про свою країну і чи хочуть виїхати.

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Найпопулярніші емоції, які називали студенти - тривога і страх (36%), обурення і розчарування (20%). Надію відчувають 25%, гордість за Росію — 12-14% опитаних.

Для опису ситуації в країні студенти найчастіше називали такі слова як "криза"(44%) і "занепад" (32%). У "відродження" 16%, у "стабільності" всього 8%. Третина студентів висловили бажання емігрувати.

Опитування в РФ - деталі

Понад 70% росіян, або майже три чверті, не знають за кого голосувати, якщо президента РФ Володимира Путіна не буде в бюлетені на виборах у 2024 році.

Серед громадян Російської Федерації провели опитування про ставлення до застосування ядерної зброї. Майже третина респондентів вважають, що Кремль готовий застосувати цей вид зброю проти України "у разі необхідності".