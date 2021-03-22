Загибла кілька разів зверталася в поліцію і кожен раз забирала заяву.

У Великих Луках Псковської області Російської Федерації місцевий житель довів до самогубства вагітну дружину, яку змушував копати собі могили

Про це повідомляється на сайті регіональної прокуратури.

Чоловік знущався над нею через ревнощі. Він принижував і бив її в присутності дітей. Удари він завдавав руками, ногами, кочергою, викруткою і ножем. Крім того, чоловік кусав і душив жінку, погрожував вбивством і розправою, а також змушував залазити перед своїми товаришами по чарці на стіл і гавкати.

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Самих дітей чоловік залишав на кілька днів у приватному сільському будинку без їжі.

Загибла кілька разів зверталася в поліцію і кожен раз забирала заяву. Після чергового побиття вона наклала на себе руки.

Порушено кримінальну справу за пунктом "б" частини 2 статті 110 КК ("доведення до самогубства вагітної жінки"), пунктами "а", "в", "г" частини 2 статті 117 КК ("катування неповнолітніх, вагітної жінки") і за статтею 156 КК ("неналежне виконання батьківських обов'язків, поєднане з жорстоким поводженням з неповнолітніми").

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Автор: Денис Прядко