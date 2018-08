Євробачення-2018: виступи усіх учасників першого півфіналу (відео)

До фіналу Євробачення-2018, який відбудеться 12 травня, вийдуть по 10 виконавців.

У вівторок, 8 травня, в столиці Португалії Лісабоні о 22:00 стартував перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2018.

Дивіться трансляцію Євробачення-2018:

Згідно з результатами жеребкування, у першому півфіналі Євробачення-2018 учасники виступатимуть у такому порядку:

1. Айсель Мамедов (Азербайджан) з піснею X My Heart

2. Арі Олафссон (Ісландія) з піснею Our Choice

3. Евгент Бушпепа (Албанія) з піснею Mall

4. Сеннек (Бельгія) з піснею A Matter Of Time

5. Міколас Йозеф (Чехія) з піснею Lie to Me

6. Єва Засимаускайте (Литва) з піснею When we're Old

7. Нетта Барзілай (Ізраїль) з піснею TOY

8. ALEKSEEV (Білорусь) з піснею FOREVER

9. Еліна Нечаєва (Естонія) з піснею La Forza

10. EQUINOX (Болгарія) з піснею Bones

11. Eye Cue (Македонія) з піснею Lost and Found

12. Франко (Хорватія) з піснею Crazy

13. Сезар Семпсон (Австрія) з піснею Nobody But You

14. Янна Терзі (Греція) з піснею Oneiro Mou

15. Саару Аалто (Фінляндія) з піснею Monsters

16. Севак Ханагян (Вірменія) з піснею Qami

17. ZiBBZ (Швейцарія) з піснею Stones

18. Райан О'Шонессі (Ірландія) з піснею Together

19. Елені Фурейра (Кіпр) з піснею Fuego

Другий півфінал відбудеться 10 травня, а фінал - 12 травня. Представник України Melovin виступить у другому півфіналі.

Як буде проходити голосування цьогоріч

Для того, щоб проголосувати за вподобаного учасника, необхідно відправити SMS з його номером на спеціальний номер, який оголосять у прямому ефірі.

Глядач може віддати свій голос до 20 разів одному або кільком виконавцям. Не можна голосувати за учасника країни, в якій ви проживаєте. Наголошуємо, що Україна може голосувати тільки у другому півфіналі

Нагадаємо, що два роки тому змінили систему підрахунку голосів. Раніше результат учасників складався з підсумків голосування журі та глядачів, тепер же судді і шанувальники будуть оцінювати виконавців окремо. Завдяки новій системі глядачі до останньої хвилини не будуть знати ім'я переможця. У випадку однакової кількості балів переможцем стає учасник, який набрав найбільшу кількість голосів від телеглядачів.

Ставки букмекерів

У день півфіналу букмекери змінили прогноз щодо переможця Євробачення-2018. Довгий час першу сходинку в таблиці посідала представниця Ізраїлю Нетта Барзілай. Проте сьогодні її змістила представниця Кіпру Елені Фурейра.

Україну на Євробаченні-2018 в Лісабоні представить співак MELOVIN. З піснею Under The Ladder він виступить у другому півфіналі.

Євробачення-2018 стане для України вже 15-м, починаючи з 2003 року. За цей час представники нашої країни пропускали конкурс тільки 1 раз – в 2015 році через складну ситуацію в країні через російську агресію на Донбасі і в Криму. Всі попередні 14 разів представники України виходили до фіналу Євробачення. Перемогу Україні приносили співачки Руслана та Джамала в 2004 і 2016 роках відповідно, і за іронією долі свої найгірші результати українські виконавці показували на наступний рік після переможного Євробачення – "Гринджоли" з піснею «Разом нас багато», виведені на конкурс на хвилі Помаранчевої революції, у 2005 році посіли лише 19 місце, а рок-гурт O.Torvald на домашньому Євробаченні-2017 року посів лише 24 місце, що стало найгіршим результатом для України за всю історію участі в Євробаченні.

6 травня в Лісабоні відбулася офіційна церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2018. Урочисте відкриття пройшло на лісабонському узбережжі. Під час церемонії всі артисти та представники делегацій 43 країн, за традицією, пройшли доріжкою, яка цього року стала блакитною.