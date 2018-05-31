Тіна Кароль захопила шанувальників стрітстайл-фото

Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася новими фото у соцмережі.

Відома українська співачка Тіна Кароль потішила шанувальників новим фото.

На знімку, опублікованому в Instagram, артистка переходить дорогу з кавою в руці. Вона - в легкому літньому вбранні, верх якого - білий топ.

Читайте також"Голос країни" побачив сльози Потапа й Сергія Бабкіна (відео)

Дописники Тіни Кароль за кілька годин поставили пару десятків тисяч лайків і залишили у коментарях сотні компліментів.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Тіна Кароль випустила кліп на пісню "Чоловік моєї мрії". У ніжному відео співачка втілює ідеал материнства — вся в білому вона оточена дітьми і разом з іншими жінками піклується про них: готує, пере, укладає спати.