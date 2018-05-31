Тіна Кароль захопила шанувальників стрітстайл-фото
15:52, 31 травня 2018Суспільство
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Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася новими фото у соцмережі.
Тіні Кароль зробили багато компліментів у коментарях під знімком / фото instagram.com
Відома українська співачка Тіна Кароль потішила шанувальників новим фото.
На знімку, опублікованому в Instagram, артистка переходить дорогу з кавою в руці. Вона - в легкому літньому вбранні, верх якого - білий топ.
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Дописники Тіни Кароль за кілька годин поставили пару десятків тисяч лайків і залишили у коментарях сотні компліментів.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Тіна Кароль випустила кліп на пісню "Чоловік моєї мрії". У ніжному відео співачка втілює ідеал материнства — вся в білому вона оточена дітьми і разом з іншими жінками піклується про них: готує, пере, укладає спати.
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