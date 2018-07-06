"Для цього є громадяни Білорусі": Тіна Кароль різко висловилася про виступ Alekseev на Євробаченні

На думку Тіни Кароль, Білорусь на Євробаченні мав би представляти її громадянин.

Тіна Кароль різко відгукнулася про виступ українського виконавця Alekseev на "Євробаченні-2018" від Білорусі.

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На думку артистки, країну мав би представляти її громадянин. Про це виконавиця заявила, перебуваючи в Мінську, де зараз проходять дні України в Білорусі. Зірку запросили виступити з концертом у Палаці Республіки.

"Для цього є громадяни Білорусії, щоб представити свою країну. Навіть якби вони не потрапили у фінал, це все-таки конкурс, де зустрічаються країни. Якби Алексєєв прийняв громадянство, це був би вибір – я хочу бути білорусом. Але тут вийшла підміна понять. Ми в своїй країні, в Україні, навчилися говорити про те, що думаємо. Ми не боїмося і не ховаємося. Зараз я говорю те, що думаю. Дійсно, Білорусію повинен був представляти артист з білоруським паспортом. Так, це важливо для подання країни", - сказала Тіна, пише kp.by.

Нагадаємо, що український виконавець Alekseev представляв Білорусь на конкурсі "Євробачення-2018". Співак не потрапив до фіналу конкурсу.

Кароль представляла Україну на міжнародному конкурсі "Євробачення" в 2006 році. Вона зайняла сьоме місце.