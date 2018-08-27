Українська ведуча серйозно травмувалася на першому ефірі "Танців з зірками" (фото)

Найближчі три дні рука Лесі Нікітюк буде в пов'язці.

Під час першого ефіру "Танців з зірками" українська телеведуча, зірка "Орла і Решки" Леся Нікітюк сильно вдарила лікоть й півночі провела в травматології.

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"01:40 ночі, я в травмпункті, роблю знімок руки, тому що в мене опух лікоть – напевно, після танців", – поділилася ведуча в Instagram.

Вона повідомила, що найближчі три дні проведе з пов'язкою на руці.

Як повідомляв УНІАН, солістка української поп-групи "Неангели" Слава Камінська, яка нещодавно продемонструвала шикарну розтяжку, отримала серйозну травму під час репетиції першого номеру танцювального шоу "Танці з зірками".