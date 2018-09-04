На "Новой волне" у Росії виступить низка українських зірок (фото)

Конкурс "Новая волна" пройде з 4 по 9 вересня.

Українські артисти відвідають фестиваль "Новая волна-2018", який пройде у російському Сочі.

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Так, у фестивалі на території країни-агресора планують взяти участь Ані Лорак, Таїсія Повалій, Світлана Лобода і співак ALEKSEEV. Про це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу в Instagram.

Варто зазначити, що опальна Ані Лорак буде сидіти в журі "Новой волны". Повалій, у свою чергу, представить свою музичну новинку. Лобода виступить на закритті фестивалю.

Як повідомляв УНІАН, Україну на пісенному конкурсі "Новая волна-2018" у російському Сочі представить 27-річний киянин Олександр Пашков.