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На "Новой волне" у Росії виступить низка українських зірок (фото)

14:20, 04 вересня 2018
Суспільство
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"Нова хвиля" стартує 4 вересня / фото instagram.com/newwave_official

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Так, у фестивалі на території країни-агресора планують взяти участь Ані Лорак, Таїсія Повалій, Світлана Лобода і співак ALEKSEEV. Про це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу в Instagram.

Варто зазначити, що опальна Ані Лорак буде сидіти в журі "Новой волны". Повалій, у свою чергу, представить свою музичну новинку. Лобода виступить на закритті фестивалю.

Як повідомляв УНІАН, Україну на пісенному конкурсі "Новая волна-2018" у російському Сочі представить 27-річний киянин Олександр Пашков.

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Теги: #Лобода#Новая волна