На "Новой волне" у Росії виступить низка українських зірок (фото)
Українські артисти відвідають фестиваль "Новая волна-2018", який пройде у російському Сочі.
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Так, у фестивалі на території країни-агресора планують взяти участь Ані Лорак, Таїсія Повалій, Світлана Лобода і співак ALEKSEEV. Про це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу в Instagram.
Варто зазначити, що опальна Ані Лорак буде сидіти в журі "Новой волны". Повалій, у свою чергу, представить свою музичну новинку. Лобода виступить на закритті фестивалю.
⚡Представляємо вам журі конкурсу "Нова хвиля" 2018⠀ ⠀ Голова журі – народний артист Росії, композитор Ігор Крутой. Члени журі:⠀ ✨ співак і композитор Ігор Ніколаєв;⠀ ✨ народний артист Росії, композитор і продюсер Філіп Кіркоров;⠀ ✨ заслужена артистка РФ, співачка Алсу;⠀ ✨ співак, актор, телеведучий Сергій Лазарєв;⠀ ✨ співачка, актриса, заслужена артистка РФ Анжеліка Варум;⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ✨Народна артистка України Ані Лорак; ✨ композитор Дімітріс Контопулос;⠀ ✨ виконавець, музикант і композитор Інтарс Бусуліс;⠀ ✨ генеральний директор російського національного музичного каналу " МУЗ - ТВ Арман Давлетяров.⠀ ⠀ До швидкої зустрічі! #новаяволна #новаяволна2018 #сочі
"Повз нас, повз нас..." Якщо проспівали цю позицію до кінця, то точно з задоволенням повторіть це на виступах Alekseev на "Новій Хвилі", а саме - на гала-концерті відкриття 4 вересня і 5 вересня на творчих вечорах a'studio і Леоніда Агутіна.⠀ ⠀ Квитки на всі дні по посиланню в шапці профілю ☝☝☝#Alekseev #новаяволна #новаяволна2018 #сочі
Як повідомляв УНІАН, Україну на пісенному конкурсі "Новая волна-2018" у російському Сочі представить 27-річний киянин Олександр Пашков.