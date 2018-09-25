"Засвітила" сідниці й груди: Ані Лорак похвалилася кадрами виступів у Росії (відео)

Лорак показала, в яких образах вона виступала в РФ.

Опальна українська співачка Ані Лорак поділилася кадрами своїх виступів у російському Сочі.

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"Моє серце з вами протягом багатьох років. Моє щастя - ваші посмішки", - написала артистка в Instagram.

На опублікованому відео можна побачити, як Ані Лорак готується до концерту, як виступає на сцені перед російською публікою. Також на кадрах видно її відверте вбрання.

Раніше українська співачка Ані Лорак показала нові кадри в соцмережі, на яких постала у відвертих образах. На опублікованих в Instagram stories артистка позує в золотавому вбранні з дуже глибоким декольте, яке ледь стримує груди зірки.