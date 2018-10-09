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"Що з обличчям?": Лорак звинуватили в надмірному захопленні ботоксом (фото)

16:42, 09 жовтня 2018
Суспільство
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Instagram Ані Лорак

Під новим фото Лорак в Instagram підписники співачки звинуватили її в надмірному захопленні ботоксом.

"Діва, що з обличчям? Жирне або опухле? Швидше за все, ботокс в теплому приміщенні розширюється... З'їж морозиво, а потім фотографуйся", - пишуть хейтери Лорак.

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При цьому більшість підписників все ж написали співачці позитивні коментарі, похваливши її фігуру і обличчя. Користувачі визнали, що Лорак помітно схудла.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лорак поділилася з фанатами свіжим фото після новини про розлучення.

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Теги: #Ані Лорак