"Що з обличчям?": Лорак звинуватили в надмірному захопленні ботоксом (фото)
16:42, 09 жовтня 2018Суспільство
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Користувачі також визнали, що Лорак помітно схудла.
Instagram Ані Лорак
Новий знімок української співачки Ані Лорак отримав хвилю критики в мережі.
Під новим фото Лорак в Instagram підписники співачки звинуватили її в надмірному захопленні ботоксом.
"Діва, що з обличчям? Жирне або опухле? Швидше за все, ботокс в теплому приміщенні розширюється... З'їж морозиво, а потім фотографуйся", - пишуть хейтери Лорак.
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При цьому більшість підписників все ж написали співачці позитивні коментарі, похваливши її фігуру і обличчя. Користувачі визнали, що Лорак помітно схудла.
Як повідомляв УНІАН, раніше Лорак поділилася з фанатами свіжим фото після новини про розлучення.
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