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Українська співачка оголилася у прямому ефірі "Танців з зірками" (відео)

11:25, 22 жовтня 2018
Суспільство
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Полякова продемонструвала підтягнуте тіло / Скріншот

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Відео опубліковані в Instagram. Причиною такого вчинку артистки стало парі: вона запропонувала учасникам вгадувати свої бали і робила це сама. Програвши спір, Полякова роздяглася у прямому ефірі.

Інтимні місця співачки прикривали лише написи - "26" і "жовтня" – у цей день артистка виступить у "Палаці спорту".

Як повідомляв УНІАН, за результатами суддівського голосування шоу "Танці з зірками" залишили Руслан Сенічкін та Яна Цибульська. Пара вже кілька ефірів поспіль потрапляла в зону ризику.

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Теги: #танці з зірками#Оля Полякова