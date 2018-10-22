Українська співачка оголилася у прямому ефірі "Танців з зірками" (відео)

Полякова була ведучою зіркового балкона і влаштувала епатажну витівку - роздяглася.

Українська поп-співачка Оля Полякова роздяглася у прямому ефірі шоу "Танці з зірками".

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Відео опубліковані в Instagram. Причиною такого вчинку артистки стало парі: вона запропонувала учасникам вгадувати свої бали і робила це сама. Програвши спір, Полякова роздяглася у прямому ефірі.

Інтимні місця співачки прикривали лише написи - "26" і "жовтня" – у цей день артистка виступить у "Палаці спорту".

Як повідомляв УНІАН, за результатами суддівського голосування шоу "Танці з зірками" залишили Руслан Сенічкін та Яна Цибульська. Пара вже кілька ефірів поспіль потрапляла в зону ризику.