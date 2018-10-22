Російське зіркове подружжя зізналося, що в них обох рак

Пара перенесла 13 сеансів променевої терапії.

Відомий російський творчий дует й подружжя Віктор Рибін і Наталія Сенчукова борються з раком.

Діагноз артисти розкрили в ефірі шоу Лєри Кудрявцевої "Секрет на мільйон", передають "Дні.ру".

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В артистки першої з'явилися ознаки небезпечної хвороби. Вона звернулася до медиків через дивну пляму на нозі. Через півтора року у Віктора Рибіна з'явилася така ж пляма на обличчі.

"Пройшли обстеження, здали аналізи й поїхали відпочивати до Італії. І ось у мене день народження, ми святкуємо, і тут лікар надсилає смс: "У вас проблеми. У Москві на вас чекає онколог, у вас рак шкіри", – розповів співак.

Після такого повідомлення артисти були пригнічені й шоковані. Вони одразу ж повернулися до Москви.

Наталія та Віктор пройшли курс лікування. "Мені вже видаляли тільки зовнішній прояв раку, ось цю саму плямочку, а проблема серйозніша, глибша. Два тижні тому закінчили лікуватися, пройшли 13 сеансів променевої терапії. Поки чекаємо результатів", – резюмував Рибін.

Нагадаємо, незадовго до смерті Йосип Кобзон, який роками боровся з онкологічним захворюванням, на всю країну повідомив про те, що російський композитор Ігор Крутой хворий на рак.