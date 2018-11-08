Зірка "Дизель шоу" вперше звернувся до шанувальників після трагічного ДТП (відео)

Раніше в прес-службі колективу повідомили, що було прийнято рішення про скасування всіх сценічних концертів до кінця 2018 року.

Актор "Дизель шоу" Євген Сморигін на сторінці в Instagram розповів про своє самопочуття.

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Раніше в прес-службі колективу повідомили, що було прийнято рішення про скасування всіх сценічних концертів до кінця 2018 року, а Сморигіну прописаний постільний режим. 8 листопада артист записав відеозвернення, в якому подякував за підтримку.

"Спасибі вам всім за слова підтримки на нашу адресу! Ваша віра, ваша любов окрилює, додає сил, і сподіваюся, надихне на майбутні концерти! Поки рано говорити про щось конкретне, всім потрібно відійти фізично і тим більше морально", - сказав він, ледве стримуючи сльози. "Сподіваюся, що незабаром ми знайдемо в собі сили, і буде намагатися вас радувати", - додав Євген.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня під Києвом сталося ДТП, в якому зіткнулися автобус з артистами "Дизель Шоу" і вантажівка. Аварія сталася вранці на Житомирській трасі. Унаслідок ДТП померла улюблениця публіки Марина Поплавська.