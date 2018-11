Зірка "Дизель шоу" вперше звернувся до шанувальників після трагічного ДТП (відео)

Спасибі вам всім за слова підтримки в нашу адресу! Ваша віра, ваша любов окрилює, додає сил, і сподіваюся, надихне на майбутні концерти! Поки рано говорити про щось конкретне, всім потрібно відійти фізично і тим більше морально. #будемжить

