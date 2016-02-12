На Чернігівщині кількість померлих від ускладнень грипу зросла до 12

Як повідомляє управління Держсанепідслужби у Чернігівській області, 2 смерті сталися в Ніжині, по одному летального випадку зафіксовано в Ніжинському та Чернігівському районах, найбільше - 8 людей - від ускладнень грипу померли в Чернігові.

Майже у всіх випадках мало місце пізнє звернення за медичною допомогою, хворі відносилися до груп медичного ризику та не були вакциновані.

У цілому в області рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу на 32%.

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Зокрема, 11 лютого в регіоні на грип та ГРВІ захворіли 1313 осіб, з них 520 дітей (39,6%), госпіталізовано 58 хворих, в тому числі 32 дітей. Зареєстровано 104 випадки захворювання на грип у 3 районах та 3 містах.

У Чернігові, який є опорною базою Центру грипу та ГРВІ захворіли 410 чоловік, з них дітей - 119 (29%), захворюваність нижче епідпорогу на 26%.

У Держсанепідслужбі відзначають, що друга хвиля епідемії очікується в Чернігівській області наприкінці лютого - початку березня. За оцінками медиків, це буде грип типу В/Фукет і грип А-Швейцарія (Н3N2), які менш небезпечні, ніж тип А(H1N1).

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого у всіх навчальних закладах області відновлено заняття після карантину.