Потужна профілактика з боку поліції забезпечила спокій громадян 8-9 травня – Деканоідзе

Про це глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе розповіла сьогодні, 9 травня, під час брифінгу на Майдані Незалежності у центрі Києва, повідомляє Департамент комунікації відомства.

За словами глави Нацполіції, в цілому масові заходи, яких у державі відбулося майже 2,5 тисяч, завершилися без грубих порушень порядку. В урочистостях взяли участь майже мільйон громадян. Правопорядок забезпечували 17 тисяч поліцейських та майже 2 тисячі бійців Національної гвардії.

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«Хочу подякувати усім правоохоронцям. Вони спрацювали дуже добре», – підкреслила Деканоідзе.

Вона також зазначила, що не обійшлося без дрібних сутичок між демонстрантами та провокацій у таких великих містах, як Київ, Львів, Харків та Дніпропетровськ.

«Всі провокації, які починалися між демонстрантами, поліція припиняла дуже швидко», – підкреслила очільниця Нацполіції.

У результаті поліцейські доставили до відділків по всій країні приблизно 100 громадян. При цьому під час виконання службових обов'язків постраждало 7 поліцейських.

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«Але головне те, що поліція провела дуже сильну профілактичну роботу», – зазначила Деканоідзе. Вона також додала, що правоохоронці уважно оглядали речі учасників масових заходів у разі, якщо вони викликали підозру, а також проводили роз'яснювальну роботу щодо протиправності використання забороненої комуністичної символіки.

Глава Національної поліції України повідомила, що правоохоронці працюватимуть до моменту завершення усіх масових заходів. При цьому керівники поліції всіх рівнів працювали на вулицях міст нарівні зі своїми підлеглими.

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Як повідомляв УНІАН, Національна поліція затримала близько 100 осіб під час святкування Дня перемоги. Голова Нацполіції також зазначила, що 9 травня в Україні правопорядок охороняли 25 тисяч поліцейських.