У Харкові "Азов" і ПС блокували будівлю, де повинен був пройти форум партії екс-міністра Клименко

Як передає кореспондент УНІАН, форум повинен був початися в 15:30 в будівлі торгового центру "Сан Сіті", що на Московському проспекті.

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Близько 15:00 входи до будівлі заблокували близько 100 активістів цивільного корпусу полку “Азов” і “Правого сектору”. Люди тримали національні прапори, символіку “Правого сектору” а також плакати з написами: “Ригівське минуле не приховати”, “Клименко, не тягни війну в Харків”, “Геть ригівський шабаш”, “Не бажаємо міняти одну гниду на іншу”, “Клименко, не перефарбовуйся, твій дім — тюрма”.

Активісти наголосили, що готові блокувати всі входи до конференц-зали, щоб не допустити проведення форуму.

У той же час перед двома входами до будівлі в кілька шеренг вишикувалися більше 60 працівників поліції.

Близько 15:05 працівники поліції, які керували охороною громадського порядку на місці, повідомили, що на службу “102” надійшла інформація про наявність вибухівки в будівлі.

Після цього активісти та працівники поліції відійшли від входів до будівлі. Тротуар поблизу огородили стрічкою.

Зараз на місце прибули вибухотехніки та кінологи. З будівлі вийшло близько 50 осіб - переважно молоді люди, які встигли пройти до конференц-зали, де мав відбутися форум партії “Успішна країна”.

Довідка УНІАН. Політична партія “Успішна країна” зареєстрована 26 липня 2011 р. 12 грудня 2015 року на 8 позачерговому з'їзді була обрана нова голова партії Марина Дедушева, а також Почесний голова партії - Олександр Клименко.

Клименко - екс-міністр доходів та зборів України (24 грудня 2012 — 27 лютого 2014 року). Під час подій Революції Гідності, наприкінці лютого 2014 року, він разом з родиною втік з України. Переховується та не називає місце свого перебування. Клименку повідомлено про підозру у двох кримінальних провадженнях: підозрюється у незаконному відшкодуванні ПДВ в 2012-2013 роках, що спричинило збитки державі в розмірі 3 млрд грн, а також у створенні "програмних підприємств" для відмивання коштів.