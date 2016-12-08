У Києві за рік було звільнено 23 патрульних поліцейських через неправомірні дії

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Київради 8 грудня повідомив начальник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля.

За його словами, розслідуються всі заяви, підкріплені фактами.

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«Зазначу, що за цей рік управлінням патрульної поліції в Києві було проведено близько 300 службових розслідувань, з яких станом на зараз завершено 271, і з них тільки в 56 випадках дії поліцейських були визнані правомірними. В усіх інших випадках ми визнавали дії поліцейських неправомірними», – сказав Зозуля.

Він додав, що поліцейських і звільняли, і застосовували дисциплінарні стягнення.

«Було звільнено 23 працівника патрульної поліції. За моїм підписом. Тому що я вважав, комісія вважала, що ці люди не можуть працювати в поліції, не можуть представляти Національну поліцію», – зазначив Зозуля.

Він повідомив, що в Києві за цей рік було проведено близько 1,5 тис. акцій.

«З цих акцій саме звернень із претензіями чи заяв до компетентних органів, таких як прокуратура, щодо дій патрульної поліції надійшли одиниці. Отже, можна говорити про те, що акції, на яких ми забезпечуємо громадський порядок, проходять мирно, й нам вдається забезпечити це. Щодо випадків, коли дехто вважає перевищення повноважень поліцейськими, завдання якоїсь шкоди поліцейськими – на це є компетентні органи, до яких можна писати заяви. І в таких випадках ми отримуємо від компетентних органів завдання провести відповідні розслідування, службові перевірки. І вони проводяться», – запевнив керівник патрульної поліції Києва.