Чи має право військовослужбовець ТЦК застосувати зброю: в Раді роз’яснили

Мова йде про військовослужбовців ТЦК, а не звичайних працівників.

Військовослужбовець Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) має право застосувати зброю, якщо на нього був здійснений реальний і була загроза його життю.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив народний депутат України, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко .

"Військовослужбовець ТЦК (не плутати з працівником, це цивільна посада), виконує оповіщення (не вартова служба, не бій) і на нього здійснено напад невідомих людей. У такому випадку військовослужбовець ТЦК має право застосувати зброю, якщо, напад був реальний, була загроза його життю. Не має права застосувати зброю, якщо конфлікт не був небезпечним. Не забувати про Кримінальний кодекс України, Статут внутрішньої служби Збройних сил України", - пояснив депутат.

Відео дня

Наприклад, за його словами, якщо на військовослужбовця напали фізично (б’ють, душать, застосовують предмети), є спроба відібрати зброю, напад групою осіб, є ніж чи інша зброя у нападників, у такому випадку він має право на необхідну оборону, аж до застосування вогнепальної зброї.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, нардеп від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк розповів, що близько 1,5 мільйона чоловіків призовного віку уникають поновлення військово-облікових даних, порушуючи законодавство.

За його словами, саме з цією категорією військовозобов'язаних найчастіше трапляються вуличні сутички.

Він додав, що потрібно проводити реальну реформу ТЦК, забравши працівників цієї установи з вулиць. "Це не їхня робота, вони порушують закон. Згідно діючого законодавства, вони не мають права бути на вулиці та вимагати документи, попри те, що триває воєнний стан. Це має право робити поліція", - сказав Цимбалюк.

Депутат наголосив, що зміни у реформуванні ТЦК тривають. Зокрема, вдалося досягти того, що більшість працівників ТЦК – це ветерани війни.

Вас також можуть зацікавити новини: