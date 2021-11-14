У новому повідомленні стверджується, що проти мігрантів зброю застосовувати не будуть.

Прес-служба 61-ї окремої піхотної єгерської бригади ЗСУ раптово змінила повідомлення про наміри "знищувати мігрантів" на кордоні з Білоруссю й заявила, що його попередню версію "невірно подали".

Про це йдеться в новому дописі на сторінці бригади у Facebook.

"Військовослужбовці 61 ОПЄБр жодним чином не будуть застосовувати зброю проти мігрантів. Разом з тим, під виглядом мігрантів можуть проникати диверсійно розвідувальні групи противника і саме для боротьби з ними призначена наша військова частина", - йдеться в ньому.

Попереднє повідомлення підкоригували й прибрали звідти згадування про "знищення мігрантів". Це видно з історії правок.

Раніше прес-служба цієї бригади заявила, що її військовослужбовці будуть знищувати нелегальних мігрантів на білоруському кордоні, якщо ті намагатимуться потрапити до України.

До цього в Держприкордонслужбі заявляли, що правоохоронці в разі проникнення незаконних мігрантів з території Білорусі будуть примусово повертати їх у зворотньому напрямку.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна точно не стрілятиме на ураження по мігрантах.

Криза на кордоні Білорусі та Польщі через мігрантів

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада у Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилась посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі.

Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС - таким чином офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу запровадила надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО ухвалила рішення про посилення охорони кордону та підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада голова МВС Денис Монастирський заявив, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис. військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та поліцейських.

Автор: Віолетта Орлова