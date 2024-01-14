Поки що ця ідея узгоджена на рівні усних домовленостей, текст законопроекту ще не готовий.

Нова редакція законопроєкту про мобілізацію міститиме перелік конкретних захворювань, через які людина не може бути мобілізована. Від старої системи із групами інвалідності відмовляться. Про це сказала в ефірі телемарафону народна депутатка Олена Мошенець.

Вона зауважила, що поки є лише усні домовленості щодо нового тексту законопроєкту, але висловила сподіання, що саме це буде в основі нового проєкту.

"Принаймні на вчорашній вечір він не був зареєстрвоаний, хоча вже наступного тижня ми як перламентарі дуже хочемо його бачити в комітетах і в сесійній залі принаймні на першому читанні", - зазначила нардепка.

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За словами Мошенець, при роботі над новою редакцією законопроєкту, величезна увага була приділена питанню людей з інвалідністю.

"Як на мене, були дуже суттєві зрушення, тому що останній варіант (закопроєкту), про який я чула, передбачає не групи інвалідності, а визначені конкретні захворювання, які дадуть можливість мати або відстрочку від мобілізації, або не бути мобілізованим. Це стосується не лише самих військовозобов'язаних, а й членів їхніх сімей", - сказала вона.

Необхідність цих новацій Мошенець пояснила тим, що, наприклад, третя група інвалідності включає різні захворювання, деякі з яких дають змогу виконувати певні військові обов’язки. Хоча є й такі хвороби, з якими в жодному разі не можна йти в армію, наприклад, з туберкульозом.

"Кожен, хто потрапляє на захист України, незалежно, чи це буде тил, чи більш передові лінії, там не має створюватись проблем через те, що людина має ті чи інші захворювання, які потребують постійного лікування. І це буде враховано. Точно, що над цим працює профільне міністерство", - зазначила нардеп.

Також вона прокоментувала можливість залучення до захисту України ув’язнених. За словами Мошенець, мають бути розроблені критерії відбору ув’язнених до служби у війську.

"Стосовно цього питання та інформація, яка мені відома остання, мають бути розроблені критерії. І дійсно, серед ув’язнених будуть відібрані для того, щоб захищати країну… Багато хто з них кажуть, що готові. Але це складне питання, тому що з ними дуже складно працювати, вони дуже частно говорять одне, а відбувається на практиці інше. З іншого боку треба зробити відбір. І якщо ці люди дійсно можуть захищати, то звичайно нам потрібні ті, хто можуть допомогти нашим захисникам", - прокоментувала Мошенець.

Вона прогнозує, що голосування в першому читанні за новий законопрєкт по мобілізації може відбутися вже найближчого тижня.

"Все буде дуже швидко. Скоріше за все, перше читання проєкту може вийти вже на наступному тижні. Ми вже запланували комітет, бо всі чули, що ніби цей документ вже є. Головне, щоб він був зареєстрований. Далі він йде по всім відповідним процедурам", - сказала вона.

Нардеп зазначила, що всі комітети Верховної Ради вже готові розглянути текст нового проєкту і передати на голосування до сесійної зали.

"Я сподіваюсь, що це станеться настпуного тижня", - резюмувала Мошенець.

Посилення мобілізації в Україні

Як повідомляв УНІАН, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошував, що придатність до служби в армії не повинна визначатися групою інвалідності, а поняття "обмежено придатний" взагалі потрібно прибрати із законодавства. Висновок про придатність має робити безпосередньо військово-лікарська комісія.

19 грудня Володимир Зеленський під час великої підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 450-500 тисяч українців.

Пізніше очільник Міноборони України Рустем Умєров говорив, що велика кількість людей армії нашої держави потрібна, щоб серйозно посилити лінію зіткнення з російськими окупантами, довжина якої становить понад три тисячі кілометрів.

У Верховній Раді України були зареєстровані 5 законопроектів, які стосуються мобілізації. Один з них, основний, був внесений Кабінетом міністрів України 25 грудня 2022 року до Верховної Ради (№10378), а чотири альтернативні - народними депутатами.

11 січня керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що за результатами наради за участю керівників парламенту та фракцій законопроект про мобілізацію (№10378) повертається ініціатору – Кабінету міністрів України. Він зазначив, що уряду одночасно передаються пропозиції напрацьовані на комітеті ВРУ до законопроекту та у робочих групах.

За поясненням Арахамії, не всі норми законопроекту можуть бути підтримані, якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Тому за результатами наради законопроект повертається ініціатору.

Того ж дня у Міністерстві оборони України заявили, що вже підготували нову редакцію законопроекту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Зазначалось, що проєкт готовий для внесення на погодження Уряду в найближчий час. Попередню редакцію законопроекту відкликали.

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