На Донбасі бойовики зруйнували понад 1,5 тисячі кілометрів доріг і 33 мости

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра сьогодні на брифінгу в Києві.

«Значних пошкоджень зазнали і залізнична інфраструктура, а також дорожнє господарство. Загалом пошкоджено 1 тисяча 582 об’єкти «Укрзалізниці». Завдано збитків на більш як 800 млн гривень», - зазначила вона.

Проте, за словами Бистрої, станом на сьогодні вже відновлено 736 об’єкти залізничної інфраструктури.

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Крім того, постійно проводяться роботи з відновлення пошкоджень залізничних колій, мостів та шляхопроводів.

«Зазнали значних руйнувань більш ніж 1,5 тисячі км автомобільних доріг загального користування у Донецькій та Луганській областях. Також частково зруйновані 33 мости і шляхопроводи довжиною близько 3 тисячі метрів», - повідомила керівник прес-служби ДСНС.