Пропускна система в зоні АТО обмежує можливості населення її залишити - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг під час презентації в Києві звіту «Захист мирного населення і свобода пересування в Донецькій і Луганській областях».

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«Пропускна система значно обмежує можливості людей покинути зруйновані конфліктом райони або отримати доступ до безпечних районів і допомогу в порятунку життя, включаючи гуманітарну допомогу», - сказав Хуг.

Раніше УНІАН повідомляв, що громадська організація "Донбас СОС" у відкритому зверненні до президента Петра Порошенка й голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка заявила, що діюча пропускна система перетину лінії розмежування з неконтрольованими територіями на Донбасі недосконала, нежиттєздатна й неефективна. Також повідомлялося, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська повідомила, що при СБУ створено робочу групу з розробки нової системи перепусток у зоні АТО.