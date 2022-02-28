Наразі в компанії працюють над фіналізацією програми.

Популярна онлайн-платформа для пошуку короткострокової оренди житла Airbnb готова надати безкоштовне житло для 100 тисяч біженців з України. Долучитися до ініціативи може любий охочий.

Наразі в компанії працюють над фіналізацією програми, говориться в заяві на сайті.

Серед країн, які згадуються в пресрелізі, такі:

Польща,

Німеччина,

Угорщина,

Румунія.

Важливо! Перебування буде безкоштовним для наших біженців – ініціатива фінансується особисто Airbnb та її партнерами. Ті, хто потребує притулку, можуть отримати необхідну інформацію на сайті UNHCR (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців).

До речі, по Україні знайти житло можна за допомогою сервісу "Прихисток". Його рекомендує використовувати Міністерство внутрішніх справ.

Раніше повідомлялося, що з охопленої війною України до Польщі вже виїхали майже 200 тисяч осіб. У сусідній країні українці можуть розраховувати на повну допомогу, запевнили у місцевому МЗС.