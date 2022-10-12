За його словами, білоруські партизани врятували безліч українським життів.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заступився за білорусів на тлі загрози ймовірного вступу країни у війну проти України.

Свою позицію щодо них Арестович озвучив під час ефіру з Марком Фейгіним.

Зокрема, Фейгін та Арестович обговорювали загрозу з боку Білорусі, яка нещодавно оголосила про розгортання союзного угрупування військ. На його переконання, в колективній свідомості склалося стійке враження, що усі білоруси - вороги.

Арестович наголосив, що необхідно розуміти політичну ситуацію у Білорусі, адже Лукашенко встановив "нелюдський режим", який у дечому "більш нелюдський, ніж путінський". Опозицію в Білорусі придушують жорстко - йдеться про фізичне знищення і тортури. Тому білорусам важко протистояти діям росіян, які бомблять Україну з їхньої території.

Втім, чимало білорусів пішли воювати на бік України та демонструють професійні бойові якості.

"Я завжди раджу "крикунам", які кричать, що білоруси "слабаки", піти до полка Калиновського (Білоруський полк імені Кастуся Калиновського, який воює за Україну - УНІАН)... Риторика щодо білорусів абсолютно потворна, на мій погляд. Ми не змогли вирішити основну задачу: відділити режим від народу", - заявив Арестович.

Радник ОП заявив, що він відділяє народ від режиму та вважає білоруський народ братським. На його переконання, білорусів "взяли в заручники та окупували". Арестович наголосив, що путінський режим ставиться до білорусів майже так само, як зараз до українців.

"Коли ви закликаєте білорусів до масового повстання, це те саме, що закликати до повстання українців на окупованих територіях. Це важче, ніж здається. Не думайте, що Білорусь - незалежна країна. Там усе тісно контролюють двоє товаришів. Тим не менше, ці люди (білоруси - УНІАН) примудрялися під час найактивнішої фази боротьби за Київ запустити потяги не напряму, а через Брестський полігон. Це економило нам кілька діб. А в операції за Київ кілька діб - вирішальний виграш. Невідомо, яка частка врятованих українських життів завдяки білорусам, які пошкодили залізничну систему. А я скажу, що вона дуже велика. І за це ми вдячні білорусам", - зазначив Арестович.

Війна в Україні та роль Білорусі - що відомо

З початку повномасштабної агресії проти України РФ активно використовує територію Білорусі для нанесення ударів по українських містах і для наступу окупантів для штурму Києва. Як відзначають експерти, загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

6 жовтня в Білорусі заявили, що готові разом з Росією "захищати" "союзну державу". Того ж дня російські війська вперше з кінця серпня вдарили по українських містах з повітряного простору Білорусі.

10 жовтня Лукашенко знову заявив, що на Білорусь готувався напад. Він підкреслив, що його нібито попередили про можливі удари і скликав військових і силовиків на нараду.

Після цього в ISW повідомили, додаткові сили необхідні Путіну для відволікання угруповання українських сил на північних рубежах. Згодом експерт зазначив, що вступ у війну для Лукашенка обійдеться тим, що самопроголошеного президента знищать швидше, ніж Путіна.

За інформацією розвідки, РФ перекидає в Білорусь іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Крім цього 11 жовтня стало відомо, що у Білорусі почали перевірку армії. Також ЗМІ повідомили, що Мінськ перекидає додаткову техніку на кордон з Україною.

Президент України Володимир Зеленський пропонує розмістити на кордоні України та Білорусі місію міжнародних спостерігачів для моніторингу ситуації. Він вказав, що мир можливий не тоді, коли є мир з одним сусідом, а коли він є з усіма сусідами.

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