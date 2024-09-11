Який вплив на хід війни в Україні це матиме, залежить від швидкості реакції західних партнерів.

Іран передав Росії балістичні ракети для використання у війні проти України. Це може стати тригером для вирішення на користь України питання щодо дозволу на удари по легітимних військових цілях на території РФ, заявив народний депутат, заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

"Перше і найважливіше – це надання нам ракет для протиповітряної оборони, щоб ми мали змогу все ж таки збивати балістичні ракети від Ірану. Друге – я думаю, що це могло би стати сигналом чи могло би бути розцінено як ескалація з боку РФ. І у відповідь на це нам було би надано дозвіл на удари по території РФ якраз далекобійною зброєю, яка може, як мінімум, відігнати від наших кордонів ці балістичні установки, а як максимум – знищити їх", – акцентував Чернєв в етері телемарафону.

Після того, як Україна отримала дозвіл використовувати HIMARS в Харківській області проти цілей на території РФ, значно знизилась кількість ударів ракетами С-300 по території Харківщині. Тоді було знищено декілька установок, які знаходилися на території РФ та постійно обстрілювали регіон, додав депутат.

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Він зазначив, що деякі партнери України вже готові надати дозвіл бити будь-якою своєю зброєю по території РФ – наприклад, Нідерланди.

"Але, на жаль, Нідерланди не мають тієї далекобійної зброї, яка в нас є і яку ми просимо застосовувати по легітимних мілітарних цілях на території РФ. А таку зброю мають, наприклад, Велика Британія, США, Франція – це Storm Shadow, ATACMS, SCALP", – підкреслив Чернєв.

За словами депутата, посил величезної кількості європейських країн поки не спрацював, щоб переконати США у питанні надання дозволу на удари вглиб РФ, тому що партнери в цій війні реагують на якусь ескалацію з боку Росії. Вони постійно намагаються "перестрахуватися", щоб їхні кроки у наданні якоїсь номенклатури озброєння не розцінювалося як ескалація.

"Вони не хочуть робити перший крок, в якому би їх звинуватила РФ в ескалації цієї війни. США розуміють: вони є єдиним і основним гарантом безпеки в Європі, як найбільша армія із найбільшою кількістю озброєння. Тому що, умовно кажучи, Нідерланди нам можуть надати дозвіл, але якщо буде якась провокація проти Нідерландів у відповідь на надання такого дозволу, то звісно перший хто буде відповідати – це США як основний гравець НАТО. Ось це основна причина", – акцентував Чернєв.

Водночас США не потрібно ні з ким консультуватися, щоби надати дозвіл Україні на удари по легітимних військових цілях на території Росії.

"І ми це бачили неодноразово. США виступали лідерами в деяких питаннях надання нам певної номенклатури озброєння. Наприклад, тих самих РСЗВ HIMARS або танків Abrams. І тільки після Сполучених Штатів наші західні партнери почали надавати аналоги РСЗВ або танки Leopard від Німеччини", – додав він.

Україна зі свого боку робить усе можливе, щоб отримати дозвіл бити по території РФ. Але останнє слово за президентом США Джо Байденом та його адміністрацією.

"Сподіваємося, що все ж таки цієї п’ятниці, коли вони будуть обговорювати з прем’єр-міністром Великої Британії це питання, воно вирішиться", – резюмував Єгор Чернєв.

Удари по РФ західною зброєю

Президент США Джо Байден "не виключає" надання Україні дозволу на удари американською зброєю вглиб території РФ. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен. Вона пролунала після того, як стало відомо, що Іран надав Москві нову зброю для використання у війні проти України.

Згодом американський лідер заявив, що США пропрацьовують питання про зняття обмежень на далекобійну зброю для України. За словами Байдена, його адміністрація працює над цим "просто зараз".

Раніше стало відомо, що Нідерланди схвалили застосування переданого Україні озброєння для ударів по цілях на території РФ. Цей дозвіл стосується і винищувачів F-16.

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