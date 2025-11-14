На півдні за минулу добу ЗСУ знищили близько 300 окупантів.

На півдні України після того, як російські окупаційні війська знищили декілька позицій ЗСУ, тривають запеклі бої, ворог намагається просунутися у бік Гуляйполя.

Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, на певних ділянках лінії бойового зіткнення ситуація загострюється. Зокрема, на Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак, які ворог здійснив на позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Ялта, Орестопіль, Єгорівка, Першотравневе та Рибне.

На Оріхівському напрямку було 12 атак у районах Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів. Також, за словами Волошина, на Гуляйпільському напрямку противник атакував шість разів в районах населених пунктів Високе, Зелений Гай, Яблукове, Солодке, Білогір’я, на

"Противник продовжує бойові дії у бік Гуляйполя. Намагається відтіснити Сили оборони з позицій, завдає масованого комбінованого вогневого ураження наших позицій. Проте просування він не має. Він знищив декілька наших позицій, але ані зайти туди, ані завести групи закріплення не зміг", - наголосив Волошин.

За минулу добу, додав речник, ЗСУ знищили під час бойових зіткнень близько 300 окупантів.

"Бої тривають доволі запеклі", - підкреслив речник.

Волошин нагадав, що українські бійці відійшли на більш вигідні для оборони позиції біля кількох населених пунктів. Зараз тривають заходи щодо блокування просування ворога та пошуково-ударні дії, бо противник намагається інфільтруватися.

"Тобто, приховано проникнути у глиб нашої оборони. Й таких бойових зіткнень зафіксовано 6", - додав представник Сил оборони півдня.

Ситуація на півдні України

Нагадаємо, російські окупанти намагаються дном колишнього Каховського водосховища обійти позиції ЗСУ, щоб просочитися у глиб української оборони. Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів, що на ділянці лінії бойового зіткнення, де розташовані населені пункти Приморське, Кам’янське та Плавні, противник не може пройти позиції ЗСУ. Тому ворог намагається використовувати дно водосховища, щоб обійти українські позиції в район Малокатеринівки.

