Президент наголосив, що російський шантаж виявився безрезультатним, а зернова ініціатива продовжить працювати.

Зранку російський літак запускав крилаті ракети неподалік Зміїного, які перелітали через маршрути зернового коридору.

"Сьогодні в нас є вагомий дипломатичний результат для нашої держави й усього світу – експортна зернова ініціатива продовжить працювати. Російський шантаж ні до чого не призвів", - розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, у цій ситуації "принципово й дієво" відреагувала ООН та особисто її генсек, а також президент Туреччини.

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"Вчасно й справедливо реагували й інші провідні суб’єкти міжнародних відносин. Укотре всі переконалися, що в нашому регіоні є тільки одна загроза глобальній продовольчій безпеці, і це – Російська Федерація, більше ніхто.Уся ця ситуація моментально відбилась і на показниках на біржах – ми бачимо деяке здешевлення і щодо пшениці, і щодо кукурудзи. Щоразу, коли активізується російський шантаж, продовольство дорожчає. І щоразу, коли світ не піддається на шантаж, агропродукція дешевшає", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що якби російського нападу на Україну не було, то не було б навіть і примарної загрози глобальної продовольчої кризи.

"Бо кожна російська ракета, яка б’є по наших портах, по елеваторах із зерном, по електростанціях, які живлять наше агровиробництво, у підсумку бʼє по рівню життя десятків мільйонів людей у багатьох країнах. Це і Єгипет, Алжир, Сомалі, Судан, Ліван, Бангладеш, Індія, Китай, Індонезія, В’єтнам... Цьогоріч вони переплатили десятки мільярдів доларів за продукти харчування – і лише з вини Росії, лише через божевільну російську агресію, яка дестабілізує міжнародну торгівлю", - підкреслив глава держави.

Зеленський нагадав, що сьогодні обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом зокрема й безпеку зернового коридору та Чорного моря загалом, роботу Кримської платформи, повернення українських військовополонених і політичних в’язнів.

"Також детально говорили про постійні російські провокації, про іранські дрони, про ракетні удари російської армії. Наприклад, цього ранку російський літак запустив крилаті ракети неподалік Зміїного, і вони фактично перелітали через маршрути зернового коридору. І кожен такий російський запуск – а вони майже щоденні – прямо загрожує продовольчому експорту. І це відповідальність партнерів – працювати разом, щоб зменшити російську загрозу", - вважає президент.

"Зернова угода": що про неї відомо

22 липня Україна і Росія підписали за посередництва Туреччини окремі угоди з ООН щодо відновлення після початку повномасштабної війни експорту українського зерна Чорним морем. Вони передбачають вивезення зерна з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" та створення безпечних маршрутів. Угоди діють 120 днів з можливістю пролонгації.

Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито "терористичний акт" проти кораблів Чорноморського флоту РФ у Криму.

ООН, Туреччина і Україна заявили про намір продовжувати транспортування зерна.

Незважаючи на припинення участі Росії в "зерновій угоді", за два дні, 31 жовтня і 1 листопада, "зерновим коридором" в обидва напрямки пройшли 17 суден, з них 2 прибули в українські порти під завантаження.

За підрахунками Мінінфраструктури, за 3 місяці реалізації "зернової ініціативи" 422 судна експортували майже 10 млн тонн агропродукції.

2 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про відновлення роботи "зернового коридору", що забезпечує поставки агропродукції з портів України в Чорному морі.