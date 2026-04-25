Росіяни запустили по Україні ракети та ударні дрони

Російський безпілотник вдарив по житловому будинку у Салтівському районі Харкова.

У ніч на 25 квітня російські окупанти запустили по Україні крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Оновлено 03:10. Декілька груп БпЛА зі сходу у напрямку Канівського водосховища та Переяслава на Київщині. Також дрони на Пирятин та Дніпро.

"Імовірно здійснено пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря", - написали там.

Відео дня

Також була запущена велика кількість ударних дронів.

"Група БпЛА курсом на Дніпро. БпЛА із Полтавщини тримають курс на Черкащину", - попередили у ПС.

"Зафіксовано влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Салтівському районі. Станом на зараз - без постраждалих. Деталі зʼясовуємо", - повідомив мер Ігор Терехов.

Удари РФ по Україні

У ніч на 24 квітня російська окупаційна армія завдала по Одесі масованого удару дронами - загинули дві людини, 14 отримали поранення. Місто було атаковано вночі безпілотниками кілька разів, дрони літали прямо над житловими будинками.

