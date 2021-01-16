Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Сьогодні на Донбасі на більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша.

Читайте такожОкупанти обстріляли позиції ЗСУ й поранили одного воїнаЯк повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні, вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Так, в районі оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Зазначається, що в районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 5 га території та передали на знищення 89 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Тамара Отовська