Сьогодні на Донбасі на більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша.
Читайте такожОкупанти обстріляли позиції ЗСУ й поранили одного воїнаЯк повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні, вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Так, в районі оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Зазначається, що в районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 5 га території та передали на знищення 89 вибухонебезпечних предметів.
Новини по темі
- Стало відомо про стан бійця, пораненого бойовиками під Волновахою
- В Україні сьогодні вшановують пам’ять захисників Донецького аеропорту
- Українська розвідка попереджала президентів про загрозу окупації Криму ще з 2008 року - генерал-майорка СБУ
- Зламали плани Росії: Зеленський віддав шану кіборгам і заявив про прапор України над Донецьком
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram