На Покровському напрямку росіяни намагаються зробити котел, - офіцер

На думку Рамзана, у ворога нього нічого не вийде, бо він намагається зробити це вже десь півроку.

На Покровському напрямку російські окупанти намагаються зробити котел. Про це в ефірі "Київ 24" сказав Рамзан, офіцер оперативного планування окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун".

Відповідаючи на запитання щодо ситуації на Покровській ділянці фронту, він зауважив, що наразі на їхньому напрямку "досить спекотно працювати".

"Ворог просувається і намагається закріпитися на Покровську, на Гришиному… Також намагається закріпитися на Родинському і веде наступальні дії у сторону Білецького", - розповів боєць.

На уточнення щодо того, чи намагаються російські окупанти вирівняти лінію фронту, аби не було "заглибини" в районі Покровська та Мирнограду, Рамзан зазначив, що вирівнювання лінії фронту - це стратегія ворога.

"Він намагається перед вирівнюванням зробити котел. Це Гришине, Покровськ, Родинське. І у нас залишається в осередку Шевченко, Світле, Водянське. Але я думаю, що у нього нічого не вийде, бо він намагається зробити це десь півроку. Ми стримуємо його", - сказав офіцер.

Дії російських загарбників на Покровському напрямку

Як повідомляв УНІАН, раніше у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ заявили, що Сили оборони України зупинили широкий наступ росіян у Покровській агломерації.

Росіяни намагалися прорвати оборону завдяки мобільності та застосуванню техніки. На підступах до Гришиного противник пішов у штурм на мототехніці, намагаючись швидко потрапити до населеного пункту.

Під час відбиття двох атак українські захисники знищили близько 50 окупантів, понад 10 мотоциклів та дві одиниці автотранспорту противника.

