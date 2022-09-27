Відзначається, що росіяни можуть використовувати дрони тільки на тій території, куди вони можуть діставати.

Російські окупанти стали частіше використовувати іранські дрони. Ці БПЛА можуть відлітати від ворожої бази максимум на 2,5 тисячі кілометрів.

Таким чином, росіяни можуть бити безпілотниками тільки по південному регіону, сказала глава Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі FREEДОМ.

За її словами, росіяни можуть використовувати дрони тільки на тій території, куди вони можуть діставати.

"Тактико-технічні характеристики дають можливість дронам віддалення від бази приблизно на 2.5 тис км. Це означає, що під загрозою тільки південні регіони України, по яких вони можуть направлятися з тимчасово окупованої території", - зазначила Гуменюк.

За її словами, зброя досить нова, наші фахівці вивчають її характеристики і при попаданні в ціль, і тоді, коли дрони збиваються нашими військовими.

Іранські дрони на війні проти України

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

Військові підтверджували, що Shahed-136, перефарбовані в російські кольори і перейменовані в "Герань-2", все частіше фіксують біля позицій української бронетанкової та артилерійської техніки.

13 Вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили Іранський ударний дрон Shahed 136 (Шахід-136). Безпілотник був збитий поблизу Куп'янська Харківської області.

Останнім часом окупанти атакують Одесу дронами-камікадзе. Ворожі атаки були здійснені 23, 25 і 26 вересня.

МЗС України за дорученням президента Володимира Зеленського вирішив позбавити посла Ірану акредитації, а також істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Разом з тим Україна просить Ізраїль поділитися розвідданими про військову підтримку Іраном Росії.

Довідка УНІАН. Іранські безпілотники відносно малі і літають на дуже низькій висоті, що ускладнює їх виявлення українськими системами ППО.

Проте, за словами представника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, ці БПЛА можна збивати різними засобами ППО і навіть стрілецькою зброєю, але найкраще для цього підходять зенітні гармати, а також українська "Шилка" або німецький "Гепард".

На думку західних фахівців, Shahed-136 можуть надати Росії "потужну протилежність" високотехнологічним системам озброєння, таким як HIMARS, які Україна отримала від США.

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