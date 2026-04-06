У Ізраїлі розповіли, скільки іранських ракет все ще становлять загрозу для них

З огляду на поточну частоту обстрілів Іраном та його союзником "Хезболлою" оцінки передбачають потенційно ще кілька місяців боїв.

Ізраїль оцінює, що Іран після кількох тижнів війни зберігає понад 1000 ракет, здатних досягти його території. Ще від 8 тисяч до 10 тисяч ракет малої дальності, за оцінкою ізраїльської сторони, має угруповання Хезболла в Лівані.

Як пише Bloomberg, офіцер ізраїльських ВПС в інтерв'ю Channel 12 повідомив, що Іран усе ще має понад 1000 балістичних ракет, здатних вражати територію Ізраїлю. Окремо ізраїльське армійське радіо оцінило арсенал Хезболли в 8−10 тисяч ракет малої дальності. Це стало фактично першим публічним відходом від попередньої практики, коли ізраїльська сторона не розкривала подібні оцінки.

Зазначається, що з огляду на поточну частоту обстрілів Іраном та його союзником "Хезболлою", що триває вже понад п'ять тижнів, оцінки передбачають потенційно ще кілька місяців боїв.

"Щоб звести це до нуля, доведеться вкласти багато ресурсів. Чесно кажучи, мушу сказати вам, що це не досягне нуля", - сказав про здатність Ірану продовжувати стріляти офіцер ВПС, підполковник розвідки, ім’я якого не розголошується згідно зі звичайними правилами.

Вважалося, що до війни Іран мав близько 2000 балістичних ракет середньої дальності, здатних досягти Ізраїлю, повідомили раніше Bloomberg два високопоставлені ізраїльські чиновники на умовах анонімності. За даними Армії оборони Ізраїлю, з того часу по Ізраїлю було запущено понад 500 ракет, а інші знищено на землі.

Тегеран запускає ракети з десятків тунельних шахт у віддалених гірських районах, які важко знищити превентивно, повідомив офіцер ВПС.

В виданні підкреслили, що Ізраїль проводить паралельну кампанію в сусідньому Лівані, щоб відбити "Хезболлу", партизанського союзника Тегерана, яка відродила цей фронт ракетними залпами через два дні після початку війни в Ірані. Щодня запускається від 200 до 250 ракет, більшість з яких спрямовані на ізраїльські війська, що перетинають кордон на південь Лівану.

Війна на Близькому Сході: вплив на Україну

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що затяжна війна на Близькому Сході може зменшити підтримку Києва з боку США.

Він наголосив, що зміщення глобальних пріоритетів Вашингтона вже впливає на обсяги допомоги.

За словами глави держави, Україна ризикує отримувати менше критично важливих систем протиповітряної оборони Patriot, які необхідні для захисту від російських балістичних атак.

Зеленський прямо визнав, що увага союзників до України слабшає та підкреслив, що навіть нинішні пакети допомоги можуть скорочуватися, якщо конфлікт із Іраном затягнеться.

