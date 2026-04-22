Греції пропонують знижку на Rafale в обмін на передачу всіх Mirage 2000 Україні

Франція розглядає можливість передачі Україні додаткових винищувачів Dassault Mirage 2000 за програмою обміну з Грецією. Про це повідомляє French Aid to Europe з посиланням на пропозицію компанії Dassault, яку президент Франції Еммануель Макрон представить під час візиту до Греції 24 квітня.

Угода передбачає передачу 43 літаків, серед яких 24 одиниці Mirage 2000-5 і 19 виведених з експлуатації Mirage 2000 EGM/BGM разом із запасними частинами до них. Французька сторона пропонує Греції надати "аналогічну кількість" винищувачів Rafale за низькою ціною. Конкретні умови угоди та точну вартість техніки представники обох країн мають уточнити під час переговорів.

Як зазначається, відповідна пропозиція обговорюється на тлі вже реалізованих поставок французьких літаків та підготовки українських пілотів. Йдеться про подальше посилення можливостей української авіації, зокрема для виконання завдань протиповітряної оборони та нанесення ударів по цілях.

Відео дня

Вперше про плани Греції списати та продати старі моделі своїх винищувачів стало відомо в березні 2024 року. Тоді міністр оборони Нікос Дендіас підтвердив плани уряду щодо радикальної реорганізації збройних сил Греції в рамках "наймасштабнішої програми реформ в історії сучасної грецької держави".

Для цього Військово-повітряні сили Греції розглядають можливість придбання партії французьких винищувачів Rafale у модифікації F4.3.

У матеріалі підкреслюється, що раніше Франція вже передала Україні перші літаки цього типу і продовжує брати участь у підготовці льотного складу.

Також зазначається, що можливі додаткові поставки можуть стати частиною ширших зусиль європейських країн щодо посилення підтримки України у сфері авіації.

Зброя для України

Раніше повідомлялося, що Бельгія має намір викупити для подальшої передачі Україні 15 зенітних самохідних установок Gepard. Програма реалізується в рамках масштабного плану військової допомоги на суму мільярд євро.

Крім того, німецький оборонний гігант Rheinmetall підтвердив початок поставок Україні новітніх бойових машин піхоти Lynx KF41. Ці БМП мають двомісну башту Lance та спеціалізоване оснащення спеціально для Сил оборони України.

Вас також можуть зацікавити новини: