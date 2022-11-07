Росіяни ще з 1980-х років хотіли створити оперативно-тактичну ракету саме з комбінованим наведенням, щоб у випадку чого точніше бити по об’єктам НАТО.

Росіяни зацікавлені у технологіях комбінованого управління і готові почати красти їх в Ірану, як тільки отримають балістичні ракети.

Як розповів у Facebook військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський, наразі на російських "Іскандерах" і "Калібрах" використовується інерційна система наведення: "Це коли, простіше кажучи, ракета наводиться по конкретним координатам, і по ним власне й луплять. Перевага: відстрілявся і покинув позицію, не чекаючи удару у відповідь".

"Росіяни також використовували ракети Х-22, на яких може використовуватись два способи наведення: або інерційною ГСН за координатами, або радіолокаційною голівкою самонаведення", - зазначив він.

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Росіяни насправді ще з 1980-х років хотіли створити оперативно-тактичну ракету саме з комбінованим наведенням, щоб у випадку чого точніше бити по об’єктам НАТО, пояснив Киричевський: "Бо уже тоді кремлівські "стратеги" із черговим витком "ядерного шантажу" провалились".

"Комбіноване наведення мала отримати зокрема модифікація радянського ОТРК "Ока", по суті "батька" російського "Іскандера". Але на щастя всього цивілізованого світу, в рамках угоди РСМД (про скорочення ракет малої та середньої дальності), СРСР ще наприкінці 1980-х років порізав на брухт всі 400 ракет та 200 пускових установок комплексу "Ока", і ракету з комбінованим наведенням робити ніхто не став", - написав аналітик.

Коли ж росіяни "перероджували" радянський комплекс "Ока" в "Іскандер", то на балістичній ракеті так і залишили інерційну систему наведення.

"Цілком можливо, що росіяни справді отримують задоволення від того, як їх "високоточні" ракети завдають нам жертв та руйнувань. Але при цьому самі росіяни страждають від того, що їх "високоточні" ракети влучають "куди їм треба" далеко не з першого разу, або ж взагалі не "влучають куди треба", - додав Киричевський.

Експерт наголосив, що російський ОПК зможе вирішити цю задачу лише в один спосіб – украсти технології в новоявлених "іранських партнерів": "Після того, як балістичні ракети з Ірану будуть доставлені безпосередньо на територію РФ".

Іран погодився передати Росії балістичні ракети

Про угоду двох режимів дізналося агентство "Reuters". За словами дипломатів, росіяни просили більше безпілотників та іранських балістичних ракет з підвищеною точністю, зокрема сімейства ракет Fateh і Zolfaghar. Ці балістичні ракети малої дальності можуть вражати цілі на відстані до 300 і 700 км відповідно.

Тегеран відповів згодою. У відповідь на постачання зброї, як писав CNN, Росія погодилась продавати режимові ядерні матеріали для виготовлення ядерного пального.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія планує розмістити ракети на північ від України. Проти цих ракет Україна має мало захисту, зізнався він. Станом на 4 листопада в української розвідки не було даних щодо того, чи дійшли ракети до Росії.

З липня 2022 року Тегеран постачає Росії ударні дрони-камікадзе, якими окупанти б'ють по критичній інфраструктурі України.

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