У США помер оскароносний режисер "Пролітаючи над гніздом зозулі" Мілош Форман (відео)
18:40, 14 квітня 2018Світ
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Режисера не стало на 87 році життя.
Мілош Форман / фото REUTERS
У США у віці 86 років помер відомий чеський і американський режисер Мілош Форман.
Про смерть культового режисера журналістам повідомила його дружина. Причина смерті не уточнюється, повідомляє Главред з посиланням на Hollywood Reporter.
Форман народився в 1932 році в Чехословаччині, популярність як режисер отримав на початку 1960-х, в 1968 році виїхав до США.
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Варто зазначити, що Мілош Форман є дворазовим володарем премії "Оскар" за режисуру фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі" та "Амадей" (у 1975 і 1984 роках), тричі удостоювався "Золотого глобуса".
Завдяки Форману на екрани також вийшли такі кінострічки, як "Народ проти Ларрі Флінта", "Людина на Місяці" і "Привиди Гойї".
У США помер відомий режисер та сценарист Мілош Форман
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