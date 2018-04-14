У США помер оскароносний режисер "Пролітаючи над гніздом зозулі" Мілош Форман (відео)

Режисера не стало на 87 році життя.

У США у віці 86 років помер відомий чеський і американський режисер Мілош Форман.

Про смерть культового режисера журналістам повідомила його дружина. Причина смерті не уточнюється, повідомляє Главред з посиланням на Hollywood Reporter.

Форман народився в 1932 році в Чехословаччині, популярність як режисер отримав на початку 1960-х, в 1968 році виїхав до США.

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Варто зазначити, що Мілош Форман є дворазовим володарем премії "Оскар" за режисуру фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі" та "Амадей" (у 1975 і 1984 роках), тричі удостоювався "Золотого глобуса".

Завдяки Форману на екрани також вийшли такі кінострічки, як "Народ проти Ларрі Флінта", "Людина на Місяці" і "Привиди Гойї".