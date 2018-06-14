Журналісти "довели" Анджеліну Джолі через розлучення - актриса зробила офіційну заяву

Джолі виступила з офіційною заявою і зазначила, що витік інформації вводить всіх в оману і не слугує інтересам їх з Бредом дітей.

Анджеліна Джолі обурена тим, що ЗМІ поширюють інформацію про процес її розлучення з Бредом Піттом і тим самим створюють неправдиву цілісну картину.

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Про це повідомляють на The Daily Mail. Днями з’явилась інформація, що Вищий суд в Лос-Андежлесі, США, визначив, що біологічні та всиновлені діти подружжя повинні рівномірно спілкуватись як з Анджеліною Джолі, так і з Бредом Піттом. Відтак актор може бачитись з нащадками у зручний для себе час. Деякі ЗМІ навіть поширювали інформацію, що Анджеліна Джолі навіть може втратити опікунство над дітьми.