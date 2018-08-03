"Проміняв стару Степаненко на молоду": стало відомо про коханку 72-річного гумориста Петросяна (фото, відео)

Папараці не раз ставали свідками спільного проведення часу Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової.

У Мережі з'явилася інформація про те, що російські гумористи Євген Петросян, Олена Степаненко вирішили розлучитися – до такого висновку прийшли низка російських ЗМІ через позову Степаненко до суду Москви про поділ спільно нажитого майна.

Як компетентно передає Super, папараці не раз ставали свідками спільного проведення часу Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової: "відокремлені вечері в модному ресторані на Білоруській або спільні прогулянки на території одного з підмосковних пансіонатів".

Читайте такожЄвген Петросян та Олена Степаненко розлучаються

Журналісти з'ясували біографію Тетяни. Десять років тому вона приїхала з Тули підкорювати Москву. Брухунова навчалася на факультеті менеджменту, а потім прийшла в театр Петросяна, де кілька років практикувалася в мистецтві управління у директора артиста. Два роки тому не стало, і його місце зайняла Тетяна.

З тих пір Брухунова скрізь супроводжує Петросяна. Кажуть, суспільство Тетяни буквально перетворило гумориста. Він ніби пристрастився до гламурного життя і навіть завів власну сторінку в Instagram, де публікує фотографії, на яких зображений не тільки під час роботи, але і відпочинку. Причому репортери спантеличені питанням: хто ж знімав Петросяна? Адже в цей час його дружина Олена Степаненко, судячи з її гастрольного графіку, була зовсім в іншому місці.

Зрозуміло, Брухунова чудово обізнана про пристрасті свого іменитого роботодавця. Так, видання наводить такі її слова: "Мій бос – бібліофіл", "Євген Ваганович намагається відвідувати тренажерний зал", "Шеф віддає перевагу відпочинок на СПА-курортах", "Йому близька італійська і французька кухня".