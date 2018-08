"Проміняв стару Степаненко на молоду": стало відомо про коханку 72-річного гумориста Петросяна (фото, відео)

Петросян знайшов нову Степаненко Новину про розлучення найміцнішою пари вітчизняного гумору шокувала шанувальників "Смехопанорамы". Однак у самого Євгена Вагановича @petrosyanevgeny навряд чи є привід сумувати. Судячи з нашої черговий папарацционке, над жартами Петросяна вже досить давно є кому сміятися: на кадрах він проводить час разом із 29-річною Тетяною Брухуновой, його особистої асистенткою. SUPER не раз ставав свідками їх спільного проведення часу, будь то відокремлені вечері в модному ресторані на Білоруській, або спільні прогулянки на території одного з підмосковних пансіонатів. #петросян #сміхопанорама Як вам вибір Євгена Вагановича?

