Зірка серіалу "Секс у великому місті" програла вибори в США

Ніксон критикували за занадто ліберальний підхід, наївність і дилетантство. Але після програшу вона не сумує: «Я не збентежена. Я натхненна. Сподіваюся, ви теж».

Актриса Синтія Ніксон, яка зіграла Міранду в культовому серіалі «Секс у великому місті», програла праймеріз від Демократичної партії в боротьбі за право стати губернатором штату Нью-Йорк.

65% проти 35% - з таким результатом нинішній губернатор Ендрю Куомо переміг Ніксон, пише "Медіаняня".

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І саме він піде на вибори губернатора штату Нью-Йорк від Демократичної партії в листопаді цього року. Ніксон критикували за занадто ліберальний підхід, наївність і дилетантство. Але після програшу вона не сумує: «Я не збентежена. Я натхненна. Сподіваюся, ви теж».

Для своєї виборчої кампанії актриса змогла зібрати $2,5 млн, велику частину з яких пожертвували голлівудські зірки.

З іншого боку, у нинішнього губернатора, крім 12-мільйонного бюджету, була ще й підтримка лідера партії Хілларі Клінтон. Втім, шанувальникам Ніксон засмучуватися не варто: судячи з настрою Синтії, це не останні її вибори, а в країні, яка вибрала президентом Дональда Трампа, можливо все.