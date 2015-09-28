Посол Росії не вибачився за свої слова щодо вини Польщі у Другій світовій

Про це він заявив за результатами зустрічі в МЗС Польщі, підкресливши, що його неправильно інтерпретували, пише Європейська правда з посиланням на Onet.pl.

"Я пояснив, що це була неправильна інтерпретація. Я не мав на увазі, що Польща несе відповідальність за вибух Другої світової війни. Я мав на увазі, що політика Польщі в 30-х роках призвела до цієї катастрофи. В інтерв’ю я був недостатньо точним у цій частині і це викликало таку реакцію", - сказав посол.

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При цьому він наголосив, що не мав наміру образити польський народ.

При цьому Андреєв наголосив, що не відмовляється від своїх слів про те, що російсько-польські стосунки найгірші від 1945 року.

Він також зазначив, що не отримав ноти протесту.

Як повідомляв УНІАН, висловлювання російського дипломата викликали обурення у Польщі. Польські політики гостро коментували слова російського дипломата. Речник уряду Цезари Томчик зауважив, що польське дипломатичне відомство має дуже чіткі відповіді у таких випадках – починаючи від ноти протесту, завершуючи видворенням дипломата з країни.