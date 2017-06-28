Вірус Petya атакував великі компанії Білорусі

Вірус Petya «дійшов» до Білорусі й атакував великі компанії.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

«Сліди нового вірусу, який атакує Європу, США і Азію, виявлено в білоруських комп'ютерних мережах. Як зазначили в управлінні «К», із заявами в міліцію вже звернулися представники деяких великих білоруських компаній», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, метою шахраїв є блокування цінної інформації, насамперед віруси загрожують фінансовим та бухгалтерським підрозділам. Заражені файли надсилають під виглядом резюме, фінансових звітів, іншої вхідної документації або маскують під архів з документами. Насправді вірус є EXE-файлом, після запуску якого завантажити операційну систему неможливо.

Читайте такожВідомо понад 10 випадків зараження вірусом-здирником через оновлення бухгалтерської програми M.E.doc - експерт

У МВС закликають в разі появи на моніторі комп'ютера вимоги «викупу» за дешифрування звертатися в міліцію.

«Вірус-шифрувальник «Petya» є новим не тільки для білоруських правоохоронців, а й для всього світу. Він вивчається фахівцями, і деякі антивірусні програми розпізнають шкідливі файли. Оскільки збирання даних, їх аналіз та заходи щодо встановлення розробників потребують часу, ми настійно рекомендуємо громадянам не вживати жодних дій, а в разі появи на моніторі комп'ютера вимоги «викупу» за дешифрування звертатися в міліцію», - зазначив начальник управління з розкриття злочинів у сфері високих технологій МВС Вадим Устинович.

У МВС додали, що кілька років тому вже було зареєстровано звернення жертв кібершахраїв, які спеціалізувалися на розробці подібних вірусів-вимагачів. Постраждали як фізичні, так і юридичні особи, які після завантаження заражених файлів отримували повідомлення про блокування операційної системи і вимогу заплатити гроші.

Читайте такожЗа добу кіберполіція отримала понад тисячу повідомлень про хакерські атаки

Принцип діяльності прототипів вірусу Petya ґрунтувався на скануванні відкритого RDP-порту, потім методом підбору паролів хакери отримували доступ до комп'ютера і надсилали вимогу "викупу".

У відомстві радять, щоб не стати жертвою кібератак, слід використовувати складні паролі, користуватися тільки ліцензійним програмним та антивірусним забезпеченням і постійно їх оновлювати.

«Пильність при отриманні повідомлень електронною поштою з незнайомих і підозрілих джерел також допоможе уникнути зараження комп'ютера і мережі», - додали в МВС Білорусі.

Як повідомлялося, вчора, 27 червня, десятки українських і російських компаній і держустанов, а також деяких країн Європи повідомили, щозазнали атаки вірусу-вимагача.