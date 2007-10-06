На згадку про Політковську портрети Путіна оточили 18 трунами

У п`ятницю п`ятого жовтня активісти міжнародної організації "Репортери без кордонів" провели на паризькій площі Трокадеро акцію, приурочену до роковин вбивства журналістки "Нової газети" Ганни Політковської, яка була застрелена в під`їзді свого будинку 7 жовтня 2006 року, повідомляється на сайті цієї організації.

На площі були виставлені портрети президента Росії Володимира ПУТІНА і 18 трун, які, за задумом улаштовувачів акції, символізували 18 журналістів, убитих в Росії за час правління В.ПУТІНА.

"Ми закликаємо російську владу не називати імен підозрюваних у цій справі, - йдеться в зверненні "Репортерів без кордонів" про розслідування вбивства журналістки "Нової газети", - Кілька тижнів тому в розслідуванні відбувся несподіваний поворот, який не може не викликати неспокою, але ми сподіваємося на те, що судовий розгляд почнеться найближчим часом".

Як нагадує Лента.ру, 27 серпня генеральний прокурор Росії Юрій ЧАЙКА оголосив про арешт десяти підозрюваних у вбивстві Г.Політковської. Він заявив, що заарештовані безпосередній виконавець, а також організатори і посібники злочину. Серед них - колишні співробітники МВС і ФСБ, а також троє вихідців з Чечні. При цьому Генпрокуратура розкрила ім`я тільки одного з підозрюваних - співробітника УФСБ по Москві і Московській області підполковника Павла РЯГУЗОВА.

Рідні Г.Політковської заявили, що вважають обнародування Генпрокуратурою даних про хід розслідування і, зокрема, імен підозрюваних передчасним і розцінюють як розголошування таємниці слідства.

11 вересня відносно П.РЯГУЗОВА було порушено справу за ст.. 285 Кримінального кодексу РФ (зловживання посадовими повноваженнями). Воно було об`єднане в одне провадження із справою про вбивство Г.Політковської. Проте в останній справі звинувачень П.РЯГУЗОВУ не пред`явлено. 21 вересня з четвертої спроби Московський окружний військовий суд видав санкцію на його арешт.