Південна Осетія не підпустить українських миротворців на гарматний постріл

Південна Осетія виступає проти направлення українських миротворців у зону грузино-осетинського конфлікту.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив президент самопроголошеної республіки Едуард КОКОЙТИ, передає агентство «Новости-Грузия»

"Ми проти того, щоб українські миротворці там були. Ми їх на гарматний постріл не підпустимо", - сказав Е.КОКОЙТИ.

Він пояснив це тим, що Україна є зацікавленою стороною, й що Київ поставляє озброєння для Грузії.

Е.КОКОЙТИ заявив, що Південна Осетія задоволена миротворчою місією в зоні грузино-осетинського конфлікту.

Як відомо Грузія протягом багатьох років прагне інтернаціоналізувати миротворчі контингенти в зонах грузино-абхазького і грузино-південноосетинського конфліктів.

Керівництво України заявляло, що готове направити миротворчий контингент у зону грузино-абхазького конфлікту, але за згодою двох сторін.