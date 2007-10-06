Південна Осетія не підпустить українських миротворців на гарматний постріл
Бо Україна є зацікавленою стороною
Південна Осетія виступає проти направлення українських миротворців у зону грузино-осетинського конфлікту.
Про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив президент самопроголошеної республіки Едуард КОКОЙТИ, передає агентство «Новости-Грузия»
"Ми проти того, щоб українські миротворці там були. Ми їх на гарматний постріл не підпустимо", - сказав Е.КОКОЙТИ.
Він пояснив це тим, що Україна є зацікавленою стороною, й що Київ поставляє озброєння для Грузії.
Е.КОКОЙТИ заявив, що Південна Осетія задоволена миротворчою місією в зоні грузино-осетинського конфлікту.
Як відомо Грузія протягом багатьох років прагне інтернаціоналізувати миротворчі контингенти в зонах грузино-абхазького і грузино-південноосетинського конфліктів.
Керівництво України заявляло, що готове направити миротворчий контингент у зону грузино-абхазького конфлікту, але за згодою двох сторін.