Рютте закликав розбудовувати оборонну промисловість НАТО, – Bloomberg

Забезпечення безпеки не є завданням лише збройних сил та фінансування Альянсу, вважає Рютте.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не зможе гарантувати безпеку близько мільярда людей у Європі та Північній Америці без істотного посилення оборонної промисловості. Про це повідомляє Bloomberg.

За його словами, забезпечення безпеки "не є завданням лише збройних сил", оскільки ключову роль також відіграє промисловий сектор.

"Наша промисловість теж несе відповідальність", – підкреслив він, додавши, що одного збільшення оборонних витрат недостатньо.

Рютте зазначив, що союзники вже взяли на себе зобов'язання щодо нарощування військових бюджетів, однак цього замало без розширення виробництва озброєнь, включаючи системи ППО, боєприпаси та безпілотники.

Заява пролунала на тлі підготовки до саміту НАТО, де одним із ключових питань стане розвиток оборонної промисловості та підвищення здатності альянсу до стримування загроз.

Раніше нідерландська військова розвідка заявила про те, що НАТО має бути готовим до нападу Росії протягом року після завершення війни в Україні.

Кілька днів тому Європейський союз анонсував проведення імітаційних навчань з відпрацювання механізму взаємної допомоги у разі нападу на одну з країн НАТО.

