НАТО за крок від великої війни: розвідка Нідерландів назвала терміни нового нападу РФ

Зазначається, що Росія готує план розколу Альянсу та вже проводить конкретні приготування до масштабного зіткнення в Європі.

Кремль може бути готовий до розв'язання регіонального конфлікту з НАТО вже протягом року після завершення бойових дій в Україні. Про це повідомляє нідерландська військова розвідка MIVD у своєму річному звіті.

Як зазначають розвідники, головною метою Москви стане не повна воєнна перемога, а політичний розкол західного союзу. Росія планує діяти через обмежені захоплення територій, прикриваючись при цьому погрозами ядерною зброєю.

Допоки триває війна в Україні, прямий напад РФ на країни НАТО є малоймовірним. Проте агресор уже активно накопичує сили для майбутнього удару: за найсприятливіших для Кремля умов, це може статися протягом року після припинення бойових дій, йдеться у звіті.

"Росія становить найбільшу і найпрямішу загрозу миру та стабільності в Європі, а отже – нашій національній безпеці та нашим інтересам", - цитують Defensе News директора MIVD віце-адмірала Пітера Рісінка.

За наявними даними, попри колосальні втрати, які сягнули 1,2 мільйона осіб (з яких понад 500 тисяч – загиблі), армія РФ у 2025 році стала ефективнішою. Окупанти навчилися швидко впроваджувати досвід боїв у тренування, особливо у сфері безпілотників. На думку експертів, російські збройні сили не лише збільшилися в об'ємі, а й стали якісно кращими, ніж були до 2022 року.

Також розвідка застерігає про небезпечну співпрацю.

"MIVD спостерігає тривожну співпрацю між китайськими компаніями та російською державою у сфері космічних технологій", - зазначається у документі.

Наразі, за оцінками фахівців, саме українська оборона є тим щитом, що відкладає пряму російську загрозу для країн НАТО.

Реальність загрози

Раніше УНІАН писав, що Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський відверто заявив - Європа наразі перебуває у стані "холодного душу", усвідомлюючи реальність загрози з боку РФ.

На його думку, більшість європейських країн зараз активно "наздоганяють" згаяне, переозброюються та готуються до найгірших сценаріїв.

Додамо, що у Німеччині спалахнув гучний скандал. Німецького політика від ультраправої партії "АдН" запідозрили у таємному зборі конфіденційної інформації на користь Кремля.

Слідство припускає, що "шпигун у краватці" міг передавати російським кураторам дані про внутрішні настрої в Бундестазі та стратегічні плани уряду щодо підтримки України.

У Данії також вживають заходів. Через підозрілі зв'язки з Росією з лав збройних сил зі тріском звільнили офіцера та техніка, які мали доступ до винищувачів F-16.

Контррозвідка спрацювала на випередження, заблокувавши доступ до секретних даних особам, чия лояльність опинилася під величезним питанням на тлі підготовки передачі літаків Україні.

