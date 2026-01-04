Китай звинуватив США у порушенні міжнародного права і зажадав звільнення Мадуро

Пекін закликав вирішити питання "шляхом діалогу та переговорів".

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що дії США щодо Венесуели порушують міжнародне право, та закликало негайно звільнити диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину. Про це йдеться на сайті відомства.

"Китай висловлює серйозну стурбованість щодо примусового затримання та депортації США президента Мадуро та його дружини. Дії США явно порушують міжнародне право та основні норми, що регулюють міжнародні відносини, а також цілі та принципи Статуту ООН", - йдеться у повідомленні.

У дипломатичному відомстві закликали Сполучені Штати "вирішити це питання шляхом діалогу та переговорів".

"Китай закликає США забезпечити особисту безпеку президента Мадуро та його дружини, негайно звільнити президента Мадуро та його дружину, припинити зусилля щодо підриву венесуельського режиму та вирішити це питання шляхом діалогу та переговорів", - наголосили в МЗС.

Ніколаса Мадуро захопили США

Як повідомляв раніше УНІАН, 3 січня президент США Дональд Трамп підтвердив "успішний удар" по Венесуелі і заявив, що Мадуро захоплений і вивезений із країни разом зі своєю дружиною. Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау заявив, що венесуельський диктатор "постане перед правосуддям за свої злочини".

Пізніше очільник Білого дому показав фото полоненого Мадуро і розповів, що диктатор із дружиною перебувають на борту американського авіаносця "Іводзіма", який прямує до Нью-Йорка. За даними джерел CNN, Мадуро та його дружину витягли просто з їхньої спальні посеред ночі, коли вони спали.

Згодом стало відомо, що Мадуро вивели з літака в Нью-Йорку у супроводі конвою. Ймовірно, він був у наручниках, а ноги були скуті ланцюгами.

Зазначалося, що Мадуро судитимуть в Нью-Йорку. За словами генпрокурорки США Памели Бонді, йому, зокрема, закидають "змову з метою наркотероризму, змову з метою ввезення кокаїну, володіння кулеметами та вибуховими пристроями, а також змову з метою володіння кулеметами та вибуховими пристроями проти Сполучених Штатів".

